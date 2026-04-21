林作回應鍾培生拳賽被盜播判決 索償5000萬：似係gimmick 贊同凌志灝賠償175萬金額合理

鍾培生於2021年舉辦《培生擂台：無敵盃》，比賽片段遭非法轉載，翌年鍾培生入稟，指前新城DJ凌志灝侵權，索賠逾5152萬元，最終裁定凌志灝需賠償175萬元，另支付29.25萬元訟費。林作就事件回覆《星島頭條》：「當初有留意到這個入稟的，也一早認為這個初步金額誇大了，更似係gimmick。不過當初看法也確實是被告會很難抗辯 - 盜播就是盜播。所以一直認為最終是要賠償的，看金額而已。目前法庭判的金額和鍾培生最後修改後要求的底價其實差不多，只能說都算合理。對於普通人來說這個金額當然不小，但法律上來說，算係咁了。」

鍾培生僅供「培生培心」高級會員觀看

鍾培生於5年前舉辦《培生擂台：無敵盃2021》，當中包括鍾培生與林作的拳擊對賽，但鍾培生僅供其YouTube頻道「培生培心」的高級會員觀看，賽事結束後發現網上有不少轉載片段讓大量網民可免費觀看。

凌志灝只需賠償175萬元

鍾培生及旗下公司翌年入稟指該頻道的高級會員、前新城DJ凌志灝侵權非法上載影片，索賠逾5152萬元。高等法院聆案官指其初步索償金額嚴重誇大，拳賽只為頻道增加781名高級會員，而凌志灝2日內迅速刪除侵權影片，亦沒有任何金錢得益，最終下令凌志灝只需就侵權行為向鍾培生賠償175萬元，另需支付29.25萬元訟費。



案件編號：HCA186/2022

