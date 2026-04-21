BLACKPINK成員Jisoo陷胞兄醜聞急發聲明割席 金正勳家暴再添受害者曾跪地求饒

韓團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）的哥哥金正勳（音譯，Kim Jung Hoon），繼2025年捲偷拍性愛片風波後，近日再度傳出嚴重醜聞。遭自稱其妻的「A某」在韓國論壇以長文控訴長期遭受丈夫家暴、精神控制、性侵，甚至被強逼拍不雅影片，引發韓國社會譁然。沉默3日後，Jisoo透過旗下經理人公司發整聲明，澄清與藝人無關，並將採法律行動。而Jisoo阿嫂的家暴事件中，更出現另一受害人。

Jisoo澄清並警告採取法律行動

Jisoo昨晚（20日）透過其經理人公司BLISSOO的法律代表發出聲明，稱「目前引發爭議的事件與藝人本人或BLISSOO公司完全無關，網上流傳的大量內容均為未經證實的猜測或明顯不實的信息」，並警告將對魯莽的猜測和誹謗行為採取法律行動。

法律代表代為澄清，指Jisoo自練習生時期起便長期獨立生活，與家人分開，因此她不可能知曉或參與家人的私生活，並直接駁斥家族管理經理人公司的傳聞。法律代表解釋：「雖然藝人（Jisoo）在籌備成立BLISSOO期間，曾得到家人作為有限中間人和意見傳遞者的協助，與相關方進行磋商，但從那時起至今，沒有任何家人從BLISSOO獲得任何報酬或參與決策。」法律代表補充：「自那時起，公司一直完全獨立運營，與任何家族成員均無關聯。」

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Jisoo胞兄風波新受害人願上庭討公道

而網上再流出自稱Jisoo哥哥妻子自曝光遭家暴後，稱收到另一名受害者主動私訊聯繫，表示同樣受到金正勳暴力對待。該名受害人透露：「我後來鼓起勇氣跟朋友說，朋友叫我錄音，但在錄音時被發現，只能跪地求饒。」受害人表示自己也曾想提告，但因證據不足而失敗，且擔心公開後會被反告損害名譽，因此律師建議她保持沉默。不過受害人向Jisoo阿嫂承諾，願意在法庭上提供證據，協助討回公道。

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此外，不少網民與疑自稱是金正勳妻子的「A某」身份，對方便在網上公開去年7月9日的結婚證明書，證明雙方的夫妻關係，當中更見到男、女雙方的出生年份分別為1989年、2003年，年差14歲。

Jisoo阿嫂遭監控「水刑」虐待

早前「A某」撰寫長達三頁的「血淚控訴書」，詳細描述如地獄般的婚姻生活。當日提到登記結婚僅兩周，便遭到對方暴力對待。為避免留下瘀青證據，男方的毆打多集中在頭部。內容中又提到被丈夫強行灌水，對她實施「水刑」的虐待。

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男方甚至用iPhone手機猛砸妻子頭部，力道之大讓手機幾乎對折。此外，A某還控訴丈夫對她進行精神控制，例如要求每天必須說30次以上「我愛你」，並在家中裝設只有他能查看的監視器，以監控其行蹤。A某因陰道炎和膀胱炎就醫後，丈夫仍不顧其痛苦，強迫進行性行為，還規定一日至少兩次。A某曾提出離婚，卻遭到威脅：「就算沒罪也能捏造罪名送你進監獄。」