陳柏宇重提09年激凸事件不尷尬 當時被嘲向也曾「動L」劉德華致敬 今時今日唔知有冇咁能力 紅館個唱門票不過千屬「良心價」

陳柏宇(Jason)昨晚為7月18及19日紅館《Jason Chan Live in Frames 20 週年演唱會》舉行記者會，近200粉絲手持應援名牌到場支持。出道20年的Jason，至今已推出了逾150首作品，現場演釋未有派台的《逸後》延續新作《過後》，及20年前的經典作《永久保存》，他亦走到台下邊行邊唱向粉絲派自拍照片，期間不少粉絲亦大叫「加場」！他又跟粉絲互動玩「我所聽見的未來」的估歌仔遊戲，之後與各主辦單位舉行祝酒儀式，預祝演唱會成功，加場再加場。

陳羿辰跳舞比自己叻

問到會否與女兒「父女檔」上陣？Jason指其7歲大女陳羿辰（Abigail）在台上表演會緊張：「佢未識得表演嘅時候有一個表演嘅態度，佢仲好小朋友，暫時喺台上會好緊張，會尷尬。」但卻大讚女兒跳舞比自己叻，越大越會肯去練習，直言讓女兒再長大一點才上台表演。他亦透露會在演唱會上展舞技。提到會否Show肌？他說：「會操fit體能先，操fit體能好似健康啲，如果為咗身形，我驚到時體能冇咁好，氣又冇咁好、又冇咁好力，都係體能行先。」

Jason未試過生日正日開騷

提到是次演唱會票價$999、799及599元3種票價，最高門票不過千元是否屬「回饋價」，他表示是「良心價」：「搞演唱會唔係為錢，係要同歌迷見面唱歌俾佢哋聽，（再低啲嘛！）票價再低就蝕，（開兩場好難回本喎？）呢個就唔係我管轄範圍內，有時呢啲蝕住做都抵嘅，開心係好事，唔緊要，喺第二啲地方賺返，我哋最大目標係做場好騷。」他表示近這10年、8年每做一件事都是為做下一件事來鋪路。

Jason不排除邀炎明熹同台

談到7月20日43歲生日的他，會否考慮生日加場，他坦言要視乎售票情況而定：「做到一定做，都預咗檔期，唔係唔想同歌迷一齊過生日慶祝，我都未試過生日開自己騷過生日，紅館更加未試過。」對於嘉賓名單，Jason表示已有構思，但一切未作決定，問到會否邀請公司的小師妹炎明熹上台？他說：「我自己冇諗過呢過，暫時未有定案，如果決定搵嘉賓就會諗吓（大師兄要照顧吓師弟師妹？）當然啦！」距離開騷還有3個月時間，他直言現階段呢主要是編排演唱會rundown。

劉德華都試過「動L」

對於最近有網民重提Jason2009年在簽唱會上，獻唱《你瞞我瞞》下體突然激凸「動L」，他坦言不介意和不尷尬，因為並非圈中史無前例：「當其時我『動L』完，有記者同我講『啱啱劉德華動L完，你係咪同佢致敬！』」問到現時會否有這尷尬情況出現？他笑說：「陰功囉，我都唔知有冇能力再做到。」入行20年的Jason，表示至今有很多得着：「我𠵱家都分唔開陳廣偉（原名）同陳柏宇囉！呢20年，我最唔開心嘅時間係失聲，最開心喺圈感受到自己係歌手身份，因為頭幾年我未知道歌手係咪自己嘅終身職業，直至後來慢慢喺音樂圈建立到自己的位置，先感覺到自己係一個歌手。」