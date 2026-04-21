BTS暌違7年重登東京巨蛋 11萬粉絲見證《ARIRANG》日本站 歌迷齊唱《阿里郎》 V「零變裝」暢遊PokéPark

韓國天團BTS（防彈少年團）於17及18日假東京巨蛋舉行《BTS WORLD TOUR‘ARIRANG’IN JAPAN》日本站演出，這是他們自2019年7月的《Love Yourself: Speak Yourself 》世巡後，事隔7年首度重登東京巨蛋舞台，一連2日的演出吸引了共11萬名觀眾捧場。

BTS開騷全場大合唱《阿里郎》

BTS七子甫開場即熱情地演唱了《Not Today》、《MIC Drop》，以及新專輯《ARIRANG》中的歌曲如《Body to Body》等，及後又演唱了《Butter》和《Dynamite》。演出進行到一半時，韓國民謠《阿里郎》的旋律響起，全場觀眾都跟着一起合唱。即興的「隨機歌曲」環節則演唱了他們在日本發行的單曲《Crystal Snow》和《FOR YOU》。成員們席間大講日語，並積極與日本粉絲互動，「雖然我們已經很久沒見面了，但你們依然用同樣的歡呼和笑容回應我們，我們真的從你們身上汲取了力量，我們想念你們。」

V戴可達鴨帽暢遊PokéPark

成員們除落力演出回饋日迷外，亦不忘偷閒遊玩。好似V就抽空到東京PokéPark遊玩，並在IG大晒樂園打卡照。圖中可見V戴上可達鴨帽，在卡比獸旁邊舉起V字手勢拍照；又伸手抓住巨型精靈球，並與比卡超、長尾怪手等合照。最厲害是V除了在部分相片中戴上口罩外，其餘時間都是以真面目示人，粉絲們都不禁佩服他夠勇。

大使要求讓房時赫赴美

在東京站演出結束後，BTS接着會遠赴美國繼續巡唱，他們預定將於25日、26日和28日先在佛羅里達州坦帕市演出。據韓媒今日（20日）報道，美國駐韓大使館致函韓國國家警察廳代理局長俞在成，請求其批准HYBE娛樂董事長房時赫及其他高層前往美國。據悉，美國大使館表示，他們此行的目的是參加7月4日美國獨立250周年紀念活動，並為在美國巡唱的BTS撐場。房時赫因涉嫌違反《資本市場法》等罪名正在受查，並於去年8月開始被禁止出境。房時赫案件由首爾地方警察廳負責調查，首爾警察廳長朴正甫在例行記者會上表示尚未收到任何資訊，但他補充說：「如果收到請求，我們必須審查其是否合理。」