83歲黃一飛激罕返港舉步維艱  神秘中年女子手拖手全程攙扶  肚腩如鼓飽受病痛困擾

現年83歲的「周星馳御用配角」、資深演員黃一飛，近年因健康問題及工作重心轉移，長居內地，極少在香港公開露面。然而在日前舉行的第44屆香港電影金像獎上，黃一飛驚喜現身，其最新狀態隨即曝光，引起了影迷的關注。他身旁更出現一名疑似其妻子的中年女子，全程悉心攙扶。

黃一飛身形稍見消瘦

從現場影片可見，久未露面的黃一飛精神尚算不俗。他一早已是標誌性的光頭形象，但最引人注目的是，他的眉毛已變得花白一片，驟眼看儼如「白眉道人」。與去年被捕獲的脹爆模樣相比，黃一飛的身形明顯稍為瘦削，昔日凸起的大肚腩亦縮小了。

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黃一飛不良於行

不過，他因雙腿近年飽受骨刺問題困擾，如今已不良於行。片中他步行時速度相當緩慢，每一步都需要身旁的女伴用力攙扶，尤其在進出門口時，更顯小心翼翼，健康狀況令人關注。

黃一飛獲疑似妻子悉心照顧

當日攙扶著黃一飛的，是一名樣貌娟好的中年女子。她留著一頭棕色長曲髮，身穿一套搶眼的桃紅色繡花唐裝，身形略為豐腴，既揹著一個彩色大包，手上還提著本屆金像獎的紀念袋。在行進期間，她緊緊挽著黃一飛的手臂，不時留意路面情況，引導他前進，盡顯細心體貼。

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黃一飛長居深圳

黃一飛的家庭生活一向極為低調，鮮有提及家人。但他往日受訪時曾透露，因戒煙後體重暴增，加上腳患，行動不便需要人服侍，但「香港找菲傭，我沒地方給她住，老婆年紀又大，服侍不到我」，所以選擇長居深圳。外界相信，今次在他身邊貼心照顧的，正是他口中那位甚少曝光的妻子。

黃一飛飽受病痛困擾

黃一飛作為周星馳電影的御用配角，憑藉《少林足球》中「大師兄」一角深入民心，更為他贏得2002年香港電影金像獎「最佳男配角」的殊榮。近年他轉往內地發展，但健康問題纏身。他自2009年戒煙後，體重在短短數年間激增近50磅，一度直逼200磅，加上患上骨刺，令他舉步維艱。去年李力持曾分享與他巧遇的合照，當時黃一飛挺著巨腩，還被老友調侃「有幾多個月身紀」，但他依然樂觀表示自己「仲搵到啖食」。