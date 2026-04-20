Viu原創韓綜《Bite Me Sweet》開播惹關注 香港代表余巧琳獲持「MZ世代的最愛」勁矚目有望衝出國際

Viu Original原創韓國綜藝《Bite Me Sweet》日前盛大登場，旨在開發融合東南亞特色及具備全球吸引力的優質韓國內容。憑藉堅實的製作團隊與華麗的演出陣容，《Bite Me Sweet》展現了豐富且具深度的文化魅力，有望成為2026年甜品競技風潮的代表作。

香港代表余巧琳成焦點

節目甫開播更憑藉高品質的創意甜點引發各地「螞蟻人」關注，此外5位男「繆思」和參賽者也被網友極速起底，當中來自香港的余巧琳（Jan）更有「MZ世代的最愛」之稱，有望代表香港衝出國際！在第一集中，香港代表Jan不負眾望，以其親切笑容和清新形象迅速成為節目焦點！現年29歲的她畢業於THEi高等教育科技學院，主修廚藝及管理；她在大學時期便創立個人品牌，至今擁有長達11年的甜品製作經驗，過去不但曾與香港麗晶酒店合作，也多次參與大大小小的快閃店項目。

Jan畢業後創立三個品牌月銷800件

現時Jan是三個品牌的主理人，每月甜點熱銷達800件，業務遍及多個城市，被譽為「MZ世代的最愛」！談到首度登上競技真人騷，她希望透過《Bite Me Sweet》與來自不同國家的甜品師交流創作理念，同時跳出香港、挑戰自我，在更大平台上展示個人作品。

五位男「繆思」全被起底

除了幾位參賽者，節目中5位男繆思同樣引發熱話，他們在多名候選人中脫穎而出！

成昇河：2000年出生，新生代演員，曾出演《Player 2》等劇集；自認像「甜品費南雪一樣」會根據食材有所變化，擅於與人相處，節目中「年輕擔當」。

李世溫：1995年出生，透過Mnet選秀節目《Produce 101》第二季和 《MIXNINE》打開知名度，現正專注演員事業，曾參演多部網絡劇及短劇，是不可忽視的演藝新星之一。

裴民基：1993年出生，知名模特兒，面試時以現代舞展現個人魅力和跨界才能；雖然外表充滿個性，但他自認外冷內熱：「我看起來強硬有冷漠，但我的內心既溫柔又體貼。」

車柱完：1999年生，原為足球運動員，後轉型模特兒及演員，憑《戀愛至上主義區域》在亞洲迅速竄紅，以「沒有修飾的魅力」打動製作團隊而被選上。

任成均：1996年生，近年參演Wave原創系列《第四次愛情革命》及電影《野黨》等作品；透過網上申請應徵「謬思」，最終成為最後一位追加入圍者。

