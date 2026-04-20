謝君豪AK舞台劇加開最後9場 首輪20場火速售罄 $480門票特設小驚喜適合收藏留念

由謝君豪、葛民輝、韋羅莎、江𤒹生 (AK) 等實力與人氣兼備演員主演的舞台劇《The Magic Hour 魔幻時刻》舞台劇《The Magic Hour 魔幻時刻》，將於2026年6月5日起於香港演藝學院歌劇院隆重上演。

《The Magic Hour 魔幻時刻》未演先熱，首輪20場演出門票甫推出即於當日火速一掃而空，反應相當熾熱，足證作品叫座力驚人。因應觀眾殷切需求，主辦單位現已決定 加開9場演出，讓更多觀眾有機會入場，親身感受這個星級陣容炮製的爆笑舞台。

$480門票設小驚喜

而今次最令人眼前一亮的，正是$480門票 已可欣賞這個粒粒巨星同台的精彩組合。以如此票價，便可一次過看到影帝級演技、舞台獎項級演員，以及人氣藝人同場碰撞，無論從卡士、娛樂性還是觀賞值而言，都可說是性價比極高，亦令《The Magic Hour 魔幻時刻》成為今年必看推介。

舞台劇獲日本富士電視台報道

除了票價吸引之外，據悉$480門票更特設小驚喜，為整個入場體驗增添額外期待。雖然主辦單位尚未正式公開細節，但消息指該安排別具心思，亦特別適合作收藏紀念。對喜愛保留演出回憶、珍藏節目紀念品的觀眾而言，相信會是一份值得留意的安排。除了本地劇迷高度關注外，《The Magic Hour 魔幻時刻》香港版更已獲日本富士電視台報道，成為今次製作另一亮點，更足見這次改編不但具備娛樂話題性，更在亞洲文化改編層面上別具代表性。

演出及售票資訊

舞台劇《The Magic Hour 魔幻時刻》

演出日期：2026年6月5至28日

演出場地： 香港演藝學院歌劇院

公開售票日期： 2026年4月1日（星期三）上午11時

售票平台： Cityline

票價（港幣）： VIP $1,280｜A $1,080｜B $880｜C $680｜D $480

