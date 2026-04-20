Jeffrey向中學生分享解壓之道 以Slasher生涯勉勵DSE考生：先處理心情再面對事情

魏浚笙（Jeffrey）日前到黃大仙聖文德書院擔任分享嘉賓，同時為正在DSE奮鬥中的中六生打氣。Jeffrey以自己由素人起步，逐步涉足演戲及唱歌的經歷，與現場全校學生分享Slasher生涯的面對壓力與解壓之道。

Jeffrey自認Slasher穿梭演戲唱歌

Jeffrey先以一曲《MY HEAD！》炒熱全場氣氛，全校學生轟動。在訪問環節中，Jeffrey自爆因體質開工期間多數只飲齋啡：「其實係有時間食嘢嘅，不過為咗上鏡最佳狀態，平時開工多數都唔會食嘢。」坦率回應引來全場笑聲。Jeffrey在分享中直言自己是一個「Slasher」，在演員與歌手身份之間切換：「拍戲要入組嘅時候就會擺多啲時間落去做演員，唔使開戲嘅日子就會做歌出歌，擺返多啲時間落去歌手呢個身份。」他又透露將於本月30號推出新歌，令在場學生相當期待。

Jeffrey呼籲唔好沉浸負面情緒太耐

談到精神健康與減壓，Jeffrey毫不掩飾入行後面對的壓力，亦向同學傳授減壓貼士：「遇到壓力或唔開心嘅事，唔好俾自己沉浸喺負面情緒太耐。先處理好心情，再去處理事情，咁樣可以避免喺情緒衝動嘅時候做錯決定。」活動尾聲，Jeffrey送上《失約巴黎》，並與全校師生進行大合照。校方更安排即影即有抽獎環節，被抽中的學生可與Jeffrey單獨合照，將氣氛推向高潮。

