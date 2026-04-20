廖子妤憑《像我這樣的愛情》首封后 楊受成拉大隊出席after party道賀

由英皇電影出品，廖子妤（Fish）與陳家樂（Carlos）主演之愛情電影《像我這樣的愛情》入圍「第44屆香港電影金像獎」競逐影帝及影后寶座。廖子妤成功撼動強敵，首度奪得香港電影金像獎最佳女主角殊榮。

Fish特別點名腦麻朋友

廖子妤得知獲獎一刻已難掩激動，眼泛淚光。她在致詞時除了多謝導演譚惠貞、監製關錦鵬及管東銚和一眾幕後團隊外，手握獎座的Fish亦特別強調這個獎項是屬於《像我這樣的愛情》團隊的每一個人，她亦非常感謝戲中的對手：「多謝我的拍檔陳家樂先生、劉雅麗小姐；兩位在戲中給予我很多的支持。」此外，Fish更特別點名感謝在開拍前曾給予意見的四位腦性麻痺朋友，沒有他們無私、真心及毫無保留的分享，Fish絕對難以精準地揣摩「阿妹」這個角色，場面相當感人。

Fish榮譽歸功整部作品

廖子妤感性分享道，拍攝期間建立的情感是真實而珍貴的：「戲絕對不是一個人去做，而是一整個團隊！我永遠都會記得我們在飛鵝山浪漫的時刻。」Fish更將這份榮譽歸功於這部充滿挑戰的作品：「好多謝《像我這樣的愛情》為我帶來這一切，把我送上頒獎台。」最後，她亦不忘出錢出力的投資方，高聲致謝：「多謝英皇電影。」

楊受成率隊設宴祝賀

英皇電影亦於昨晚特設after party祝賀Fish榮登影后，英皇集團主席楊受成博士率領《像我這樣的愛情》的團隊包括導演譚惠貞、監製關錦鵬、管東銚以及戲中演員廖子妤、陳家樂、劉若寶、艾妮、朱天、林芷沿、何求、徐維靜等出席到賀。

