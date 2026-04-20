戴祖儀自認「麻甩」陽氣盛 後知後覺冇靈異感應 施焯日獲讚演少年犯出色 師傅點評：能量不穩要謙虛

戴祖儀到將軍澳電視城為施焯日與火火主持的節目《師傅點算》擔任嘉賓，問到可有問題請教師傅？戴祖儀指自己較隨遇而安，聽到好的指示便會相信，最近生活過得很感恩和滿足，暫時沒遇到大問題。問找出單身多年原因？她稱自己都清楚，相信是心頭高所致，算是知道大概原因，施焯日笑言師傅對戴祖儀的點評有很多，戴祖儀即表示好奇。

戴祖儀自認陽氣盛冇靈感

談到節目也有靈異環節，戴祖儀稱自己沒有這方面體質，很多時候都是後知後覺，「之前到內地工作，因為我輩份細所以坐在副駕位置，突然後面兩位前輩大叫，事後好奇問他們，才說他們以為有撞到人。」戴祖儀自覺陽氣太盛，或因個性太麻甩而沒有靈感。

施焯日被指能量不穩要謙虛

至於施焯日近日在《正義女神》演少年犯表現獲大讚，戴祖儀也讚做得好，日前為鍾澍佳慶生，對方也指施焯日是好演員。施焯日聞言感開心，問師傅可有指點？他指：「師傅說我能量不是很穩定，最好是謙虛些。（有因為《正》而多了工作？）多了很多關注和讚賞，希望接下來的工作，都可以做得好給大家看。」他稱師傅也指最近運勢好，戴祖儀也自覺有運行，最近劇集和綜藝都有露面，「不過都代表清光了存貨，只剩《飛常日誌2》，接下來也會拍劇。」