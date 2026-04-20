Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

戴祖儀自認「麻甩」陽氣盛 後知後覺冇靈異感應 施焯日獲讚演少年犯出色 師傅點評：能量不穩要謙虛

影視圈
更新時間：20:15 2026-04-20 HKT
發佈時間：20:15 2026-04-20 HKT

戴祖儀到將軍澳電視城為施焯日與火火主持的節目《師傅點算》擔任嘉賓，問到可有問題請教師傅？戴祖儀指自己較隨遇而安，聽到好的指示便會相信，最近生活過得很感恩和滿足，暫時沒遇到大問題。問找出單身多年原因？她稱自己都清楚，相信是心頭高所致，算是知道大概原因，施焯日笑言師傅對戴祖儀的點評有很多，戴祖儀即表示好奇。

戴祖儀自認陽氣盛冇靈感 

談到節目也有靈異環節，戴祖儀稱自己沒有這方面體質，很多時候都是後知後覺，「之前到內地工作，因為我輩份細所以坐在副駕位置，突然後面兩位前輩大叫，事後好奇問他們，才說他們以為有撞到人。」戴祖儀自覺陽氣太盛，或因個性太麻甩而沒有靈感。

施焯日被指能量不穩要謙虛

至於施焯日近日在《正義女神》演少年犯表現獲大讚，戴祖儀也讚做得好，日前為鍾澍佳慶生，對方也指施焯日是好演員。施焯日聞言感開心，問師傅可有指點？他指：「師傅說我能量不是很穩定，最好是謙虛些。（有因為《正》而多了工作？）多了很多關注和讚賞，希望接下來的工作，都可以做得好給大家看。」他稱師傅也指最近運勢好，戴祖儀也自覺有運行，最近劇集和綜藝都有露面，「不過都代表清光了存貨，只剩《飛常日誌2》，接下來也會拍劇。」

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
日本東北7.7級地震︱當局：留意未來2至3天或有同規模地震 182市鎮存超級地震風險︱有片
01:29
日本東北7.7級地震︱當局：留意未來2至3天或有同規模地震 182市鎮存超級地震風險︱有片
即時國際
34分鐘前
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
11小時前
00:42
天氣︱天文台：低壓槽將「化身」冷鋒 周四起有狂風雷暴 周五進一步降溫至21°C
社會
8小時前
屯門老牌酒家突結業！青葉海鮮酒家40年品牌失據點 龍鳳禮堂、懷舊點心成絕響...
屯門老牌酒家突結業！青葉海鮮酒家40年品牌失據點 龍鳳禮堂、懷舊點心成絕響...
飲食
7小時前
「電筒大王」沈漢深長子穿父親櫃桶底逾2000萬 認罪待判 原可繼承上億家財 現破產無家可歸
「電筒大王」沈漢深長子穿父親櫃桶底逾2000萬 認罪待判 原可繼承上億家財 現破產無家可歸
社會
6小時前
金像獎2026｜古天樂親回應《尋秦記》冇獎攞氣度非凡 網民發帖斥不公：佢哋坐成晚好慘
01:02
金像獎2026｜古天樂親回應《尋秦記》冇獎攞氣度非凡 網民發帖斥不公：佢哋坐成晚好慘
影視圈
3小時前
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
飲食
2026-04-19 10:00 HKT
01:35
宏福苑執拾︱居民愛畫幸保不失：可能係佢保佑咗屋企 有人到場方知「全屋燒曬」感失落
社會
6小時前
稻香推兩餸飯外賣二人餐 $99三餸+炸蟹鉗+飯+湯 關注組版主大讚一「無得輸」新招成打工仔恩物
屯門連鎖酒樓外賣反攻兩餸飯！$99二人餐食足三餸+炸蟹鉗+飯+湯 關注組版主大讚一「無得輸」服務成打工仔恩物
飲食
7小時前
西蘭花洗極都有蟲！？ 浸1小時換水3次 崩潰烚出恐怖黑蟲 精明網民教10大除蟲妙招｜Juicy叮
西蘭花洗極都有蟲！？ 浸1小時換水3次 崩潰烚出恐怖黑蟲 精明網民教10大除蟲妙招｜Juicy叮
時事熱話
4小時前