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沈殷怡徐㴓喬組限定女團 百日學跳舞唱歌：70歲睇返都會自豪 爆ERROR保錡台下撐場打氣

影視圈
更新時間：19:48 2026-04-20 HKT
發佈時間：19:48 2026-04-20 HKT

沈殷怡（Shirley）與徐㴓喬(Asha)今日出席ViuTV真人秀節目《百日女團》（PAWS to Go） 記者會。活動上，兩人以「女團Pose」大玩默契遊戲，又展出由兩人親手製作的心意卡，將給予挑戰成功勝出的幸運粉絲。她停花了三個月時間組成限定女團，Asha表示：「一生人一次，已覺得好圓滿，即使70歲睇返都會好proud of 自己。」Shirley直言做女團唔容易，事前有好多準備功夫：「要100日內學識跳舞、唱歌、舞台技巧，對我哋嚟講是很艱辛，但對於我哋嚟講，係一個迫自己快速成長嘅過程。」她亦感謝從來沒有在別人面前公開唱歌的Asha，肯陪自己去這個節目，去追夢，要給對方大力掌聲，是一個很難忘的回憶。Aska笑言當時與Shirley一起吃飯，指被對方灌醉才應承表這節目，但事後亦沒有後悔，而Shirley亦大讚拍檔Asha已突破對唱歌的恐懼。

沈殷怡成功減掉10磅 

談到過程中最難的是甚麼？Asha說：「除咗keep fit，我覺得最困難係喺咁緊密嘅時間要處理好多嘢，我覺得係精神上嘅磨練。」看上去清淡不少的Shirley，笑言拍攝這節目可鞭策自己，成功減掉了10磅。問到否繼續keep住跳舞唱歌？她們直言拍攝後未有繼續，但表示若節目出街反應好，可能再搞快閃活動，到時有機會重拾歌舞表演。問到兩人節目中有否性感演出？她們表示甚麼風格也有，但稱不上性感，最緊要靚。

保錡FatBoy現身撐場

Shirley和Asha透露節目中會跟不同女團交流，又謂請來不同領域的導師「調教」，提到有否找男團/女團好友提供意見？兩人開心地表示指ERROR成員保錡前輩也有去支援她們的showcase的演出，並在台下為他們應援打氣。活動期間，保錡與FatBoy亦路經門外，並探頭入內「八卦」，兩人笑言是跟司儀Brian（陳安立）打招呼！
 

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