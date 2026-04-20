中年好聲音4丨羅天宇24強止步發文致歉認唔爭氣 周志康揭好友為參賽克服困難：你已經贏咗

TVB歌唱真人騷《中年好聲音4》昨晚（19日）播映「團隊搶分戰」下半場，「獅子王」羅天宇大改以往溫柔抒情路線，破格以型爆黑超造型獻唱《Why You Gonna Lie》大騷Rap功，本來羅天宇的勁歌熱舞，炒熱全場氣氛！可惜最後經過評審決定，只獲87分的羅天宇緣盡24強，但他表示不留遺憾。

20強名單終出誕生

經過一輪激戰，科亞高巴、周志康、鄭仲豪、黎若雪、許美琪、范子睿、鄭家聲、馬浩宜、莫家淦、許雲妮、卓猷燕、戴藝、蔡宓婕、尤淑情、吳亦偉、雷小雷、可嵐、姚兵、陳旭培和尹景順成功晉身20強，蔡宓婕奪MVP。

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「獅子王」羅天宇騷Rap功兼大跳勁舞

首先出場的「獅子王」羅天宇破格戴上黑超及穿上皮褸，化身「未來戰士」單膝跪地出場，獻唱《Why You Gonna Lie》大騷Rap功，唱到尾段更大跳勁舞，引來全場喝采。專程到場支持羅天宇的緋聞女友陳懿德與《東張》女神鄧凱文亦睇到勁開心，陳懿德更歡呼兼拍掌。談及選歌原因，羅天宇自爆一直有個男團夢：「咁多年後，有機會嚟到呢個舞台，咁我梗係要追吓夢啦。」評審們都讚羅天宇的破格演出很精彩，張佳添指羅天宇適合走偶像路線，但要提升實力：「雖然我覺得你揀呢首歌幾冒險，但又真係畀到耳目一新嘅感覺我哋。你踎喺度唱係好型，但會犧牲咗少少用氣，嗰一段啲氣會少少弱咗啲。」並指羅天宇的吐字及氣息方面仍需改善。海兒則指羅天宇Rap佔了多數，唱的部分太少：「所以你唱嗰部分一定要唱得好好多。」

羅天宇緣盡24強但沒有遺憾

可惜經過評審決定，羅天宇緣盡24強，但他表示沒有遺憾，並感謝所有評審、戰友的幫忙：「我覺得係一個好正嘅旅程，好多謝《中年好聲音》呢個舞台，因為佢哋首先畀咗一個機會我哋藝人去追夢，同埋畀咗一個『獅子』我覺得好正，因為本身我成日都好怕呢樣怕嗰樣，好大壓力，幾晚瞓唔到，點樣可以唱好啲？點樣可以同呢班『野獸』去鬥呢？今日我覺得我做到喇，好開心可以同大家有呢一段嘅經歷。」節目播出後，羅天宇亦有發文：「好感激大家每一個嘅留言，我全部都有睇，好可惜冇得呢個舞台上繼續唱歌俾大家聽，係我唔爭氣，不過我會繼續努力！希望將來會有更多嘅機會再喺台上感動大家，多謝《中年好聲音》嘅台前幕後，再見獅子王。」

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周志康被外界看好能最終打入三甲：

周志康恭喜獅子王畢業啦

成功晉身20強的周志康貼上多張與羅天宇的合照並說：「親愛嘅獅子王，恭喜你畢業啦！由一開始你決定參賽，我已經覺得你贏咗。因為了解你嘅朋友都知道，你係一個極度怕羞嘅人。我一直想像唔到你企喺台上參加歌唱比賽嘅畫面，但係見到你每一次上台，都用盡你嘅所能，克服心跳加速、呼吸困難、腳震手震，去唱好每一首歌。由上年八月開始，我哋一齊參加呢個比賽。我哋嘅關係除咗係朋友之外，仲多咗一個身份——就係戰友。我睇住你搵好多歌唱老師去增進自己嘅唱功，幾乎每日都去練歌，證明你真係好想進步。去到今日呢場比賽，你真係型到爆炸！結果或者不如意，但經過呢段時間嘅比賽，你真係有好大好大嘅進步。（好想你繼續留喺呢個比賽陪住我，同我一齊共同進退。）好啦，比賽就完咗啦。我知道你會繼續練歌，繼續逼我打機，同埋繼續車我返屋企。」