米雪入行55周年首辦音樂騷 劉緯民笑言：差啲結婚55周年 感謝獲周潤發帶跑步 人生多了一種不同階段

米雪為慶祝入行55周年，將於6月13日在旺角麥花臣場館舉行首個個人音樂騷《友你有米55派對騷》。今日舉行記者會，米雪的兩位妹妹蘋果、雪梨、姨甥徐偉棟，以及相識數十載的螢幕「閨密男友」劉緯民到場支持。

劉緯民笑言「身不由己夫」

台上米雪指，與劉緯民從佳藝電視年代合作至今。劉緯民直言當自己是米雪的家人：「55年前好彩的話……今日已經係結婚55周年，但當年米雪唔理會我。」他更向台下的雪梨說：「雪梨你唔使叫我姐夫，冇呢個機會啦，我而家叫『身不由己夫』！」他又大讚米雪學什麼似什麼，樣樣皆能。之後蘋果、雪梨及徐偉棟一同上台獻花給米雪祝賀。

米雪遺憾梁小龍未能出席

受訪時米雪表示，音樂會嘉賓陸續邀請中。問到會否邀請關菊英？她表示知道關菊英近年不太喜歡做演出，只做自己喜歡做的事，所以將會邀請她來欣賞。問到可會邀請劉松仁及白彪等螢幕情侶？米雪表示，一直計劃邀請從自己佳藝電視入行到現在合作過的對手：「當初我打算邀請梁小龍，可惜現在……所以交由大會研究嘉賓問題。」她透露，邀請出席的嘉賓名單好強勁。

姨甥徐偉棟爭取上台

由於台上徐偉棟主動向米雪要求上台唱歌，他笑指因為當年自己是參加新秀歌唱大賽出身，所以要開口爭取機會，否則連一半上台唱歌的機會也失去。米雪笑指，有時在徐偉棟房門外偷聽他唱歌，真的不錯。徐偉棟表示，若然真的要上台演出便要事先練歌。米雪也覺得妹妹雪梨很愛唱歌。雪梨表示，自己有幾首拿手飲歌，近日經常在晚宴上演唱。問到屆時會否上台爆米雪的秘密？雪梨表示，過往一直是自己開工、米雪便收工，所以沒有什麼秘密。至於家中相處的秘密，她直指米雪就是「黑白天鵝」，日哦夜哦。問到曾否試過反擊？雪梨說：「試過，大家就唔愉快，最後因為知道佢係錫我，所以我𠱁返佢，因為係我先發脾氣。」

雪梨爆米雪「黑白天鵝」秘密

此外，米雪透露，當初接下這個演出之後有點後悔，現在隔日便要練歌及排舞。她要感謝周潤發帶她參與跑步，令她人生多了一種不同階段，現在她決定要唱多兩首歌，綵排階段已經要多吃四碗飯。她又表示，音樂派對上將會是一班朋友說說人生歷程，也會做一些她從未做過的事，給觀眾驚喜。

