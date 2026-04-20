金像獎2026丨內地男星大鵬晒半咸半淡廣東話獲網民力撐有誠意 深受香港文化影響最愛看周潤發的電影

金像獎2026丨第44屆香港電影金像獎於昨晚（2026年4月19日星期日）在香港文化中心大劇院完滿落幕。68歲的梁家輝憑《捕風追影》第五度成為影帝，廖子妤則憑《像我這樣的愛情》首奪影后，麥浚龍執導的《風林火山》橫掃8項技術大獎成為大贏家。除了宣佈得獎名單的一刻成焦點外，頒獎嘉賓同樣有令人回味的情景。「大鵬」董成鵬與林家棟負責頒發「最佳女主角」，大鵬一口半喊半淡的廣東話成為亮點。

大鵬以廣東話分別向觀眾和林家棟打招呼

大鵬以廣東話分別向觀眾和林家棟打招呼，林家棟笑稱很難聽到大鵬講廣東話並鼓勵他一直說下去，大鵬半咸半淡地說：「好開心再次來到堅丈（金像）獎，因為上一次，我是提名最夾（佳）男主角，但係沒得講（獎），所以沒得講。但係我都有準備破（攞）獎感言，所以我決定留到下一次，真的可以實至名歸的時候再講。」大鵬即場向林家棟如果成功稱帝。

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大鵬廣東話出奇地被網民力讚

林家棟在2016年《第36屆香港電影金像獎》憑電影《樹大招風》以大熱姿態奪得最佳男主角，他坦言當時很幸運，拍了一個真人真事的電影，在原型人物的協助下令大家容易投入度。大鵬笑說：「子怡、 馬麗，真人真事電影。恭喜二位。獲獎概率上來了，比兩分鐘以前概率要大。」不過二人最後不敵廖子妤而落敗。雖然大鵬的廣東話實在太難明，最後轉用普通話交談，但有網民留言：「大鵬導演都努力講廣東話，respect !」接着再有人說：「長安的荔枝可以見到佢嘅才華～大鵬係內地演員來講算幾好。」、「《第八個嫌疑犯》佢同家棟一起演的好好。」、「佢之前拍戲就有學廣東話，真心支持。」、「《第八個嫌疑人》唔止幾句喇，仲講得極有說服力」、「記得佢嚟親都好尊重本地。」

大鵬曾憑電影《第八個嫌疑人》獲提名男主角

大鵬在2025年憑電影《第八個嫌疑人》獲提名男主角，大鵬曾表示自己熱愛港產電影，深受香港流行文化的影響，小時候每個周末一早就去逛賣錄音帶和出租錄影帶的店舖，最愛看周潤發的電影。2004年開始主持生涯，曾在2007年創辦目《大鵬嘚吧嘚》，其後曾執導拍過《屌絲男士》和《煎餅俠》，《煎餅俠》在內地票房超過十億人民幣，並為他贏得了上海國際電影節電影頻道傳媒大獎最佳新人男演員及最佳新人導演獎。大鵬在2014年曾主演的賀歲喜劇電影《六福喜事》，飾演「黛黛」熊黛林的哥哥「芭比」。大鵬深受Beyond音樂影響，2000年組建「及格樂隊」和「天空樂隊」，任結他手和主唱。

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