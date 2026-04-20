金像獎2026｜黃淑蔓贏最佳歌曲朱柏康爆喊又爆粗？神秘「父女」關係曝光 曾被非禮陷小三風波

第44屆香港電影金像獎頒獎典禮於昨晚（4月19日）圓滿落幕，現場星光熠熠，話題不斷。年僅24歲的歌手黃淑蔓（Feanna）憑藉電影《再見UFO》的主題曲《華富一號》勇奪「最佳原創電影歌曲」，然而，全晚最令人意想不到的「彩蛋」，卻發生在台下的上屆最佳男配角朱柏康身上。

朱柏康爆喊變黃淑蔓「爸爸」？

當黃淑蔓在台上發表得獎感言，並多謝親臨現場支持的爸爸時，導播鏡頭卻意外地切換到台下的朱柏康。畫面中，只見朱柏康哭成淚人，激動地抹去臉上的淚水，場面與黃淑蔓的致謝詞完美「配合」，令不少網民爆笑指「原來朱柏康係黃淑蔓老竇！」

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朱柏康爆喊又爆粗極搞笑

更令人捧腹的是，真情流露的朱柏康發現鏡頭正對著自己，竟激動得爆粗說：「走X開！唔好影我！」這一幕爆笑場面瞬間成為全晚焦點，場面既尷尬又極度爆笑，連台上的黃淑蔓也忍俊不禁。

朱柏康解構爆喊真相

事後，朱柏康解釋了爆喊的真正原因。原來，他與《華富一號》的作曲、編曲及監製崔展鴻是相識超過二十年的摯友。他在後台受訪時表示：「崔展鴻是我認識了二十幾年的好兄弟，我們一起經歷了太多，無論是事業上還是私人上的事，所以見到他攞獎，我真的很感動。」他笑言，沒想到自己喊的醜態再次被鏡頭捕捉，但這份為兄弟驕傲的真摯情感，也讓網民大讚他是難得的「性情中人」。

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黃淑蔓第二次贏最佳歌曲

憑藉《華富一號》再度奪獎，黃淑蔓的人氣急速攀升。今年24歲的「寰亞孻女」黃淑蔓，在2015年出道，憑電影《哪一天我們會飛》主題曲《差一點我們會飛》，於2016年贏得金像獎「最佳原創電影歌曲」，並成為歷來最年輕14歲之齡奪得叱咤樂壇流行榜頒獎典禮「叱咤樂壇生力軍」，23年就跟譚旻萱和連家穎組成女團《Me&》出道。

黃淑蔓人氣急升曾是非纏身

但人紅是非多，回顧過去，她也曾是新聞焦點。去年10月，她就曾在網上透露，於尖沙咀街頭被一名陌生男子故意碰撞膊頭及大髀，當時她雖然衣著保守，但仍感到被侵犯，更因途人冷漠而感到無助。在此之前，網上曾爆出「W姓大胸女歌手做小三」的傳聞，矛頭一度直指黃淑蔓，對此，她其後在社交媒體上發文，以一句「唔係我，大家唔使估」直接否認傳聞。

