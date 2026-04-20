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金像獎 2026｜張繼聰《金童》 失落影帝 發文自勉會繼續努力不會停步

影視圈
更新時間：21:45 2026-04-20 HKT
發佈時間：21:45 2026-04-20 HKT

《第44屆香港電影金像獎》昨晚(19日）圓滿結束，張繼聰憑勵志片《金童》第二度入圍最佳男主角，雖然最終未能抱走獎座，但他並未氣餒，反在社交網寫下長文自勉，並表示不會停步，相信終有一日一定得。

《金童》憑口碑衝破千萬大關

張繼聰為《金童》花盡心血，耗逾兩年時間進行高強度體能特訓，其後電影卻一波三折，於後期製作階段一度資金不足，他自資六位數填補缺口，力保作品面世。不料，又遇上宏福苑大火事故，整個社會籠罩一片傷感的氣氛，令有關宣傳活動暫停。幸而，電影憑藉觀眾好評亦逐漸升溫，最終累積票房衝破千萬大關，在逆勢中交出亮眼成績。

張繼聰承諾帶更多更好作品

張繼聰失落影帝，他昨晚在社交網分享感受寫道：「又一年參加香港電影金像獎。香港電影就係一個大家庭，每一份努力都值得被見到，恭喜晒咁多位得獎者。無論《金童》最後行到邊度，其實都已經係一個好神奇嘅旅程。作為演員，喺呢條光影嘅道路上。我已經獲得咗好多愛、好多支持、同埋好多鼓勵，呢啲重量對我嚟講都好真實、好溫暖，非常感恩。」最後，他自勉：「我會繼續努力，唔會停步。」並強調自己真的很喜歡電影以及這個行業：「信我，我會帶住更多更好嘅作品，終有一日⋯ 」

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