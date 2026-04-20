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鄧濤奪「最佳新演員」被問加價 剖白片酬唔高：僅夠交租生活 自薦想跟元華拍功夫片

影視圈
更新時間：08:00 2026-04-20 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-20 HKT

鄧濤於「第44屆香港電影金像獎頒獎典禮」憑電影《女孩不平凡》奪得「最佳新演員」，但失落於「最佳女配角」。鄧濤昨晚現身慶功宴，對於奪得「最佳新演員」，她表示有信心得獎，反而對「最佳女配角」沒有信心，但戥衛詩雅得獎開心。談到她在台上表示拍短片遇上好多有才華的電影人，問到得獎後會否加片酬？她笑言未知自己是否算少片酬，但夠生活，亦可以交租。

鮑起靜優雅動人

至於工作狀況，她透露完成拍攝一部電影，當中跟AK合作。談到參與應屆金像獎頒獎禮跟多位前輩見面，問到想跟哪一位合作？鄧濤笑言見到鮑起靜好開心，大讚對方感覺好靚又優雅，而男演員方面，她表示估不到見到元華，本身好喜歡睇電影《功夫》，所以見到電影中的人物好開心。問到她可想學功夫？她表示可以，柔軟度不錯，希望有機會可以跟元華合作拍功夫片。

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