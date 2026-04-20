黃又南「金像獎男配角」落空自揭內心失望：令自己下年更有決心拍好戲 攬實杜德偉送祝福 黃淑蔓從陳奕迅馮德倫手中領獎「瞓唔着」

黃又南與黃淑蔓出席在《第44屆香港電影金像獎》獲「最佳電影」的《再見UFO》慶功宴，對於失落「最佳男配角」，又南坦言有點失望，但又令自己下年更有決心拍更好的戲，覺得得到「最佳男配角」的杜德偉實至名歸，而對方在戲中也演出，所以見面時也有攬一攬對方，自己也戥衛詩雅開心：「我有恭喜佢，仲同佢講佢係自己的目標，雖然你係女配角、女主角，我都會係男配角、男主角！」

又南揭朱栢康落淚謎團

對於黃淑蔓憑歌曲《華富一號》獲「最佳原創電影歌曲」，又南也覺感動，知道對方事隔11前再得到這奬，自己在台下也聽到眼濕濕，但自己不想變朱柏康所以忍住，黃淑蔓也指好好笑，自己也不知道朱柏康喊什麼，又南指朱柏康解釋因跟這首歌的監製18歲已認識，又謂公司因《再見UFO》用了七年時間跟投資方溝通，最後做到加上口碑不俗，又指自己也做了過百場謝票：「我覺得應該，𠵱家攞咗奬之後，希望鍾意睇呢部戲嘅人share出去，仲上緊嘅！」

黃淑蔓沖涼練謝詞11年

黃淑蔓指11年來基本上每星期有幾次都會在沖涼時練習謝詞，當時也講得好，但沒想過這次上台腦袋會一片空白：「我有講到我想表達，我上一次去呢個舞台係14歲，今年我就嚟25歲，可以攞到第二次金像獎真係一件好榮幸嘅事，同埋最癲嘅今日係陳奕迅同馮德倫頒個獎俾我，Oh my god！我覺得任何一個歌手可以係陳奕迅同馮德倫前輩手中獲得一個音樂嘅獎，已經係一個最高嘅榮譽，所以我今晚應該都瞓唔着，同埋我都希望有一日我嚟到金像獎係以演員嘅身份。」