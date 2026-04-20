金像獎2026｜衛詩雅贏「最佳女配角」誇老公旺妻 憶7年前迷茫擔心失業

衛詩雅憑《再見UFO》獲「最佳女配角」，同時奪「最佳衣著獎」。她在後台接受贊助商禮物，受訪時哽咽感謝在場傳媒，「你哋睇住我長大，感受到大家支持。」

衛詩雅多謝上天

衛詩雅感恩憑7年前拍攝電影角色獲獎，稱7年前十分迷惘，「好怕之後冇人搵我拍戲！」得獎後想對7年前的自己說聲多謝；《再見UFO》幾個月前才決定上映，覺得非常神奇，指上天永遠有最好的安排，並再次感謝身邊支持她的朋友、伯樂。提到她去年贏影后激動落淚，今年在台上就非常鎮定，她笑稱從「哥哥」朱栢康接過獎項時，比較淡定，「我有進步！」問到可有覺得老公旺妻？她笑說：「都係！老公都幾好，無限量支持，好似我條裙露腿又露股都冇話太性感，相信我所有決定，佢旺我！」（老公剛才好配合kiss cam）他好鍾意，追住我嚟錫，怕人哋影唔到！（叫他來後台影相？）他喺出面，後補。」