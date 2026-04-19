正義女神丨周嘉洛被封「顏值擔當」人氣急升 戴祖儀感情線交給公司安排獲讚好員工

周嘉洛、戴祖儀今日（19日）到鑽石山宣傳劇集《正義女神》，周嘉洛在《正義女神》被封「顏值擔當」後人氣急升，現場人氣僅次於視后佘詩曼。他與戴祖儀受訪，二人指今次是第二度合作，因有蔣祖曼及馬貫東一同4人組行動，才多了機會傾偈。談到周嘉洛越來越吸睛？戴祖儀指是有目共睹，但她也不敢「睹」，問羨慕他身材勁？戴祖儀笑言台慶都已見過周嘉洛真空上陣，但也欣賞他夠勤力。

戴祖儀不清楚「隱藏女神」環節

談到一齊做運動誰比較吵鬧？戴祖儀指大家都好嘈，周嘉洛笑言是蔣祖曼，因她柔軟度不夠，周嘉洛指做運動已上癮，每日最少要做1小時。戴祖儀指周嘉洛的確很大隻，但自己也因工作忙和做運動而瘦了不少，所以在他身邊也有自信，但偶然也免不了有水腫。談到《女神配對計劃2》日前正式公布，戴祖儀再度「落榜」？她稱因工作多，很多監製問過她的檔期，但工作安排還是交給經理人，至於節目設「隱藏女神」環節，戴祖儀坦言不知情，認為要做「隱藏女神」介入好有難度，要好靚同時亦好主動，她笑言不知道何時才有機會參與節目，笑言感情線也交給公司安排，周嘉洛笑感情也交給公司一定是好員工，也認同「隱藏女神」是很有挑戰性的安排。