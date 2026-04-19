阿滕最想《尋秦記》奪最佳電影 入圍金像獎女配角 已當自己得獎｜名人雜誌

滕麗名（阿滕）憑電影《尋秦記》中善柔一角，成功入圍《第44屆香港電影金像獎》角逐「最佳女配角」。面對強勁對手，她笑言心情好輕鬆，亦睇好《水餃皇后》的惠英紅，但自己能夠參演《尋秦記》要多謝老闆古天樂，又讚對方為了支持電影業貢獻良多，好值得尊敬和支持。撰文：鄺芷瑩 攝影：朱偉彥

滕麗名入圍金像獎「最佳女配角」，最令她開心是獲得好多朋友支持，大家更幫忙她張羅出席頒獎禮的戰衣。

滕麗名（阿滕）於《尋秦記》飾演善柔，相隔25年後再度登場並現身大銀幕，更憑此角入圍《第44屆香港電影金像獎》角逐「最佳女配角」。雖然阿滕入行初期曾參演電影《天涯海角》及《4個32A和一個香蕉少年》，但首次憑電影《尋秦記》入圍金像獎，她笑言獲提名已經可以，覺得是成就解鎖。

作為演員的滕麗名，坦言會盡最大努力去做，反而往後出來的成果，也是超出的獎勵，拍戲不是為了獎項，亦不是她計算之內。她說：「我拍這部戲無諗過任何獎項或其他，突然間有人傳訊息給我，我就諗：『吓！咪玩啦！』，結果真的公布了入圍，真係好開心！那天剛好是《尋秦記》慶功宴，好多人恭喜我。其實拍這部戲都好感動，我自己最想團隊獲得最佳電影。」

強勁對手中最睇好紅姐

應屆金像獎入圍角逐「最佳女配角」，分別有：《女孩不平凡》鄧濤、《水餃皇后》惠英紅、《再見UFO》衛詩雅、《風林火山》鮑起靜，可謂十分強勁。對於可有信心得獎，滕麗名坦言每個人喜好也不同。講到信心，她笑言認為自己已得獎，所以心情好輕鬆：「我睇好紅姐（惠英紅），睇過《水餃皇后》覺得她演得不錯，而且她的戲份都好多，演一位包租婆。不過我覺得每一位對手都做得好，這個好似跑步競賽一樣。我會以一個參加派對心情去金像獎頒獎禮，最緊要係《尋秦記》團隊派對，希望跟《尋秦記》團隊一齊上台攞電影獎項，多謝觀眾及評審睇到這部戲。」

《尋秦記》陪大家成長

獲得「最佳女配角」提名後，阿滕笑言獲得好多朋友支持，更自告奮勇為她找贊助商，包括造型師、設計師或珠寶等，覺得並非精神上支持般簡單，而是行動上支持，發覺在行內多年，還有很多朋友及同伴支持自己，令她感到欣慰。談到再扮演善柔一角，阿滕笑言睇返劇集《尋秦記》，現在的她不能演返當年青澀的感覺，等同該片一樣跟大家一起成長，例如不少觀眾睇過電視版，然後睇電影《尋秦記》聽起音樂、某個場面或演員，就已經感動到眼濕濕，令她身同感受。



「我見到自己出場都眼濕濕，仲見到古天樂、林峯那種師徒情，我又係感動到想喊，當聽到音樂起會『起雞皮』！好開心大家仲記得這部劇之外，好多觀眾陪住大家一齊成長。」不過能夠參演電影《尋秦記》，阿滕坦言要多謝老闆古天樂，對方將一部電視劇搬上大銀幕，亦沒有敷衍觀眾及一班演員，俾足200分能力去盡量做好這部戲：「他為了支持電影業，我覺得他的付出，好值得我們尊敬和支持，我最多謝的人就是他。」

從唱兒歌到拍劇

阿滕參加《第14屆新秀歌唱大賽》出道，其後以旁聽生身份就讀「第8期無綫電視藝員進修班」，畢業後更獲安排演唱兒歌，憑《魔法咕嚕咕嚕》、《女巫學飛天》奪得「兒歌金曲頒獎典禮》十大兒歌金曲。

及後阿滕為了專心拍劇，亦向兒歌告別，專注演戲方面發展，多年來她演過多套經典劇集，其中有《陀槍師姐》系列、《尋秦記》、《一屋老友記》、《愛‧回家之開心速遞》等，令人印象深刻。阿滕更憑《陀槍師姐IV》「陳三元」一角在《Astro華麗台電視劇大獎2004》勇奪「我的至愛角色」，成為她首個重要的電視劇獎項。

演員路上幸運兒

在演員路上，阿滕坦言自覺是幸運的人，本身很怕行性感路線或搔首弄姿，幸好外表不是這類型，如果要演繹性感裸露戲，自己也會不開心：「好幸運，我個樣不是這類型，所以這類角色我不需要做。不過唱歌方面真的不知自己為何會參加，可以說是『神推鬼擁』，那天看到一本雜誌有宣傳就自己走去參加，真係膽粗粗九唔搭八入了決賽！入了決賽我真的不識唱歌又唔知點解，就話當時華星跟TVB屬同一公司，就叫我不如試下拍劇。之後拍劇，我屬於幸運一群，演過一些標誌性角色，我會感恩自己是幸運一群，覺得好多人好辛苦、競爭好激烈，在一個不用爭崩頭的情況下，做到自己喜歡的事。」

拍得開心才會有好戲

在電視圈打滾多年，依然佔得一席位，阿滕直言全因自己喜愛演戲，整個拍攝過程也喜愛，從中很享受成班同事一起合拍的感覺，以及拍出一部好戲所得到的喜悅：「我覺得要這樣才能捱到以前那種日夜顛倒，可能有人覺得收入與付出不成正比。如果不喜歡演戲，是撐唔到這個階段。」



對於新入行的後輩，阿滕亦有建言。她建議要相信劇本，若然不相信劇本好難表達給觀眾，自己不相信又如何說服到觀眾？如果想拍出來效果好，需要拍攝過程開心，這樣效果才會好：「如果開心大家好夾咁做，其實觀眾會睇得見，所以我覺得工作環境一定要開心，互相幫助又相信劇本，大家會容易做到出來。」

獲提名得老公力撐

阿滕在演藝路上可算順風順水，雖然感情路未算平坦，但最後上天安排她遇上Mr. Right老公朱建崑（Matthew）。阿滕與Matthew不時一起滑雪、行山、踩單車等，不過她笑言自己原本不喜歡運動，自從認識對方後才開始勤做運動：「以前我只識工作，認識他之後，他喜歡滑雪、打高爾夫球，所有運動我都嘗試，看看找不找到樂趣，希望大家有個共同嗜好。因為他是圈外人，如果無共同話題，就要建立共同語言。之後打高爾夫球，又覺得幾好玩，他喜歡滑雪，我又認識了一班滑雪朋友，變成共同朋友，覺得這是相處之道。」談到這次入圍「最佳女配角」，可有獲老公大讚？她笑說：「他讚我『好嘢』，會支持我！」

