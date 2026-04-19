法國影后Nathalie Baye病逝 享年77歲 曾與里安納度狄卡比奧合作《捉智雙雄》

法國殿堂級女星Nathalie Baye於當地時間17日晚，在巴黎寓所安詳離世，享年77歲，她生前患有路易氏體失智症，症狀結合了阿茲海默症與柏金遜症的特徵，會嚴重影響情緒、動運能力，甚至產生幻覺。其影星女兒Laura Smet昨日發聲明，正式公布噩耗。

Nathalie曾與「法國貓王」Johnny Hallyday拍拖5年

Nathalie於1948年7月6日生於法國西北部的Mainneville，父母均為波希米亞風格的畫家。她14時因厭食症離開學校，走到摩納哥學習跳舞，之後投身舞台劇，其後結識「法國新浪潮」導演杜魯福（François Truffaut），開展輝煌的電影事業，演出超過80部電影。1973年，她在杜魯福執導的《戲中戲》中擔演重要角色，首度躍上國際舞台；1980年再憑尚盧高達（Jean-Luc Godard）的《慢動作》聲名大噪。她亦曾演出《愈傷愈愛》、《頂多世界末日》、台灣導演蔡明亮的台法合拍片《臉》等。她更於2002年在史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的《捉智雙雄》中，飾演里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的母親，揚威荷里活。2022年參演英美合拍片《唐頓莊園：全新世代》，並飾演法國貴族。其情史包括與搖滾歌手「法國貓王」Johnny Hallyday拍拖5年，二人育有女兒Laura Smet。

馬克龍在社交媒體上致哀

她在法國電影界獲獎無數，曾連續3年（1981至1983年）奪得法國電影凱撒獎，包括一次影后及兩次女配角，之後於2006年憑《新進警察》再封后；她亦憑《情事》勇奪得威尼斯電影節影后。死訊傳出後，各界深表哀悼。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在社交媒體上致哀，讚揚Nathalie是「陪伴我們愛過、夢過、成長過的女演員」；曾與Nathalie合作1974年電影《撐摑》的伊莎貝雅珍妮（Isabelle Adjani），就指自己一直是對方的「忠實影迷」。