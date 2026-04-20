沈少民北方遊子思鄉情 打造零下20度 飄雪深圳｜名人雜誌

深圳會落雪嗎？這個問題對大部分人而言可謂是無稽之談，一個氣候溫暖、初春氣溫高達30度的城市落雪簡直是異想天開，但藝術家沈少民與策展人李振華聯手在深圳市當代藝術與城市規劃館（簡稱兩館）籌備藝術展《零下20度》，為深圳帶來「真正的冬天」。 撰文｜多莉

選擇在深圳舉行《零下20度》的原因十分直白，沈少民直指「因為深圳沒有冬天」，他希望透過是次藝術展讓觀眾感受到「這是被凍得僵硬而浪漫的詩歌」、「溫柔背後的暴力」以及「冰冷而堅硬的孤獨感」。問到為何對零下20度如此執着？沈少民笑言這是他的家鄉東北冬天的平均溫度外，更是製冷設備的極限。

紓解遊子思鄉情

沈少民用兩個巨型氣膜為深圳建構了一個人造冬天，更降下《第一場雪》，氣膜內持續飄落的雪在地面會自然堆積，最高可達30厘米，觀眾可以從腳邊、身邊以及空氣中感受到真實且冷冽的觸感，盼帶領眾人重新體驗冬天。除此之外，李振華亦指盼透過是次藝術展紓解遊子的思鄉之情，他解釋道不乏北方人會來深圳打拼或者求學，希望一些關於家鄉冬天的記憶不再是抽象的懷念，而是成為一種可以身臨其境且觸碰的體驗。

在藝術館的展覽中展出冰雕作品，籌備的過程中困難重重，更令李振華高呼難搞，「在技術上能實現這樣的項目真的不容易，保持氣膜的溫度、把冰雕琢成這樣的形態，在美術館展出更是前所未有！」他更透露該項目本來是想2月份展出，但最後需要多一個月籌備。問到沈少民最鍾愛哪件作品？他分享道是《一段被取下的河》，用冰去記錄河水奔流的瞬間凝固，表達出「流動」以及「靜止」的矛盾景象。

增設「冰床」彩蛋

《零下20度》注重觀眾與展品的互動，在看到有冰雪被扔在作品上時，李振華認為這不是破壞，而是一種「很有意思的行為」，對於觀眾不顧一切地躺在雪地上，甚至打雪仗，他與沈少民更是無任歡迎。除此之外，團隊在展覽中增設「彩蛋」：一張《冰床》暗自藏在「秘密空間」，等待被發現，而這件展品亦帶出沈少民「溫柔背後的暴力」概念，其「床」的形態帶來安寧與庇護的暗示，而冰的冰冷以及堅硬則徹底否定這種可能，形成一個美麗的矛盾。除此之外，氣膜內更呈現出一個上下對立的冰錐作品《水在水中》，沈少民指這是一個在動態的冰錐作品，並非是靜止的雕塑，「上面水滴會滴下來，上下同時都會生長、加長，慢慢就連在一起。」他更笑言團隊十分有儀式感地在《水在水中》附近安置一把冰椅，讓觀眾可以坐上去靜心觀看。

「冰床」暗自藏在秘密空間，靜待被觀眾發現。

觀眾可以坐上冰椅靜心感受。

此場景如同置身於冰屋之中。

在踏入「冰雪世界」之前，觀眾可以欣賞到沈少民的手稿以及藝術品，展開一場關於東北記憶的私人敘事，而展區更處處充滿他的詩句。李振華笑言和沈少民臭味相投熱衷於文學和詩詞，更被共同好友封為「朋友圈詩人」，李振華指希望透過這些詩句能打開觀眾的想像空間，「很多時候藝術家的工作都是從想像開始，再把作品做出來，有時候過程未必成功，但是這個想像就是特別有意義。我們也希望幫助觀眾能拉開日常的慣性，做一個斷離。」

飄雪的冬天對南方人來說，無疑是陌生又新奇的憧憬。

踏入「冰雪世界」之前，觀眾先能欣賞到沈少民的詩句及藝術品。

觀眾從腳邊、身邊及空氣中感受到真實且冷冽的觸感。

「無須言語只須體會」

沈少民與李振華相識逾20年，二人私下老友鬼鬼，沈少民十分享受與好友的合作，「我們互相都很了解合作得非常順暢，每次合作的過程就是一個有趣的過程。」李振華也笑言二人相處時就像兩個僧人說偈語，很多東西都可以很快地意會到，有一種默契的關係。

作為策展人，李振華在呈現上花費不少的心思，以及致力表達出他們對藝術求實求美的姿勢，但他希望觀眾只需沉浸式體會，「我希望觀眾所見即所得，純粹地沉浸在歡樂的氣氛中，以及沈少民的詩歌和他的童年回憶。我希望這種記憶、詩意能夠跟觀眾形成最直接的對話，無須言語只須體會。」《零下20度》在兩館展出至5月10日，有待大眾親臨沈少民眼中的冬天。