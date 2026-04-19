郭富城方媛「執子之手」慶結婚9周年 天王廿字示愛冧暈老婆 家中窩心擺設曝光甜到漏

天王郭富城與細22年的老婆方媛（Moka）於2017年結婚，二人婚後落力造人， 8年間誕下三女。昨日（18日）是郭富城與方媛結婚9周年紀念，二人一如以往在社交平台高調放閃，分享一系列甜蜜慶祝照片，羨煞旁人。

郭富城方媛甜蜜互動

郭富城與方媛約今日凌晨（19日）各自在IG上載照片，慶祝結婚9周年紀念。郭富城感性地寫道：「親愛的老婆結婚九周年快樂，長長久久、幸福美滿。」方媛則甜蜜回應：「老公，結婚九周年快樂」。從二人分享的照片中，到高級餐廳過二人世界，餐碟上寫有「Happy 9th Anniversary」，二人更用甜蜜手勢擺Pose打卡，簡單而浪漫。方媛收到一大束粉色玫瑰，臉上洋溢幸福笑容，相信是由郭富城所送。

郭富城打扮帥氣十足

方媛公開的照片中，見到一張郭富城穿上白色「踢死兔」，帥氣十足將身體傾斜近35度，雙手環繞方媛纖腰，方媛則穿著華麗的晚裝，二人深情對望，畫面充滿電影感。而此經典甫士，完美複製1942年電影《北非諜影》（Casablanca）中，堪富利保加（Humphrey Bogart）與英格烈褒曼（Ingrid Bergman）的經典對望一幕。

相關閱讀：郭富城老婆罕晒性感低胸照 三女之母方媛越生越索身材更火辣 纖腰長腿更勝從前

相關閱讀：郭富城老婆方媛生完三胎急復工殘爆？生圖被指憔悴膠原蛋白明顯流失 與上鏡相差甚遠

郭富城與方媛撐枱腳外，又見到二人與多人一同舉杯，各自曝光的擺設，相信是訂製的結婚禮物，包括刻有「執子之手 與子偕老」，以及「願歲月可回首 且以深情共白頭」字句，用上婚紗照做成晶石擺設。

郭富城夫婦獲網民祝福

不少網民見到郭富城與方媛晒恩愛，留言祝福：「被閃瞎了」、「祝白頭到老」、「永遠幸福」、「Happy Anniversary！」而多位圈中人楊張新悅、呂慧儀、王賢誌、陳淑芬、鄭紹康等，在郭富城帖文下送上祝賀。

相關閱讀：郭富城罕有被台灣網民群起「狠批」：憑甚麼？ 舊片演唱一曲掀熱議竟引「不誠實」質疑