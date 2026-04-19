廖子妤默默耕耘 終成影后大熱 自喻養成系 陰啲陰啲儲落觀眾緣｜名人雜誌

廖子妤獨自從馬來西亞來港發展已接近20年，在無背景、無人脈的情況下，在演藝路上默默打拼，由一開始只想做靚profile、煲大自己個名再回馬來西亞，沒想到被導演何康揀中參與拍攝人生第一部電影《末日派對》，自此開展她的戲劇之路。去年，4部由她主演的電影先後上映，她憑《像我這樣的愛情》首度入圍金像影后，她笑言一切就像命運的安排，在她一步步走在自己的路上時，上天突然推她一把，把她突然放在觀眾眼前，她指自己從來不是一炮而紅，一切都是累積而來，更認為自己是養成系，她由青澀變成熟的過程，觀眾一一看在眼內。撰文：黃佩麗 攝影：譚志光

廖子妤一個小女生從馬來西亞來港發展，在無背景無後台的情況下，默默捱到今時今日的知名度。

第44屆香港電影金像獎將於今晚在香港文化中心隆重舉行，廖子妤憑電影《像我這樣的愛情》中的破格演繹，首次獲得金像獎「最佳女主角」提名，與《水餃皇后》的馬麗、《無名指》的許恩怡、《醬園弄‧懸案》的章子怡及《贖夢》的陳法拉齊齊爭奪影后寶座。她此前已在香港電影評論學會及導演會年度頒獎禮中封后，被視為金像影后大熱人選。



廖子妤本人直言很想再下一城，「當然會想攞埋金像獎，每個演員都想自己的表現得到觀眾和評委的認可，獎項不是我演戲的目標，我是為了體驗人生，我是真的喜歡做戲，獎項只是一個bonus，讀書都有可能為成績而考試，但演員是享受過程多於為了未必會得到東西而做。獎項很需要天時地利人和配合，是多重因素疊加的結果，人力難以掌控而運氣成分都頗高的一件事。」

不覺自己懷才不遇

廖子妤認為現在的一切都是上天給她的，笑謂都有想過為甚麼是這個時候，「早幾年看過一些網上評論，話我星路平平，但我不覺得是懷才不遇，因為這幾年來一直都有人找我拍戲，雖然未必套套做女主角，又或者好多空間時間俾我發揮，但都叫有人搵，不覺得自己特別運滯。反而初來香港時的確不是經常有戲拍，搵錢方面無現在咁好，但現在多了戲上映，多了人注意我，又或是獎項方面的鼓勵。我做女主角的作品去年一次過上映，好似是命運的安排，在這段時間將我谷到咁前，將我好似上菜咁擺在觀眾的眼前，我不是一炮而紅，是陰啲陰啲儲落一班知道我的觀眾，有觀眾可能是突然見到廖子妤好似好多作品，但留意開我的觀眾就會有種老懷安慰的感覺，可能仲會有養成系的感覺，呢個女終於都有人見到了。」

原本只想來港打個轉

廖子妤在2012年獨自來港發展，她指當時從沒想過會有今日的成績，坦言一開始只想來香港打個轉，做靚個profile再回馬來西亞，「原來我在香港做咗好多嘢，比起當年的預期或幻想的自己得到更多，我一開始的如意算盤是來香港打個轉，整靚個profile，返馬來西亞時就可以煲大自己，同人講拍過好多雜誌，當時也從沒想過可以在香港拍戲，因為我來香港是做模特兒，但我在馬來西亞都有拍戲，2009年入行拍第一部電視劇，做了4年都是做特約。」



一個女仔來到一個陌生的地方，無朋友、無親戚、無人脈仍能走到今時今日，廖子妤除了感恩上天的安排，也感謝第一個把她簽來香港的人，「當初是Jam Cast的Juana Li簽我回來，很多謝她。我有將自己的profile send去亞洲不同地方，大部分都是多謝我的來信，更多的是石沉大海，有些看到我只有167cm就拒絕，但Jam Cast簽了我回來，為我提供入行第一個踏腳石。」

感謝多位伯樂提攜

除了Juana Li，廖子妤表示每一個時期都有不同的恩人和伯樂，好似是第一部戲《末日派對》的監製泰迪羅賓和導演何康、《骨妹》導演徐欣羨、《梅艷芳》導演梁樂民等等，近年最感謝的就是安樂電影的老闆江志強，「江老闆在拍《梅艷芳》時就肯用我們這一班比較新的演員，之後的電影都是類似的班底，最新的《寒戰1994》都是有很多熟悉的臉孔，可能有觀眾會覺得悶，但這個做法同時會推到一班人出來，用到叫做有人認識，叫做有啲出頭。」



廖子妤在2024年公開受疾病纏身兩年，現在情況已越來越好，笑言患病期間最大的體會是「有病就要醫」，「身體無事才可以做冠軍」，她說：「以前好鍾意亂諗嘢，但又不會去處理，那段時間好無助，心理影響生理再影響心理，環環相扣。性格上的缺憾會影響你的處事方式，以前不識去處理，知道自己有壓力，但無去處理，只會擺埋一邊，無一個適合的發洩方法。」

學習接受自己唔型

「近年就開始用行動改變，多曬太陽，睇中醫，調理好身體，再有一些思想上的改變，這2年開始體會到要接受自己，這是一個轉念的開始，以前最大的拉扯是我不接受自己，我知道自己好多缺點，是一個好脆弱的人，好易緊張，又好有控制欲。如果事情不如我想像中發展就會好緊張，但我不接受這個我，不去承認自己有這個部分。近年發現要接受這個就是我，我根本就不是咁有型，唔型又so what？要包容自己不完美的部分，要知道很多事都不是自己能控制，現在少咗亂諗嘢。而且去年給了自己一個目標，就是學揸車，已經考了車牌，在學車和揸車的過程中學到好多道理，揸車時不要理旁邊的車的速度，行好自己的節奏。」



講到男友盧鎮業都有車牌，廖子妤即「生氣」表示他做乘客時會經常吵架，「昨日才吵完，我唔係想話自己揸車叻啲，而係我都識揸車，大家都識揸車，只不過有些方法不同，行錯路就行錯路，地球是圓的，香港好細，最多咪遲少少，我又不趕時間，我揸車不是代步，而是放鬆和排解壓力的方法，所以我喜歡揸車。」

化妝：Melody Chiu 髮型：zap tang

手錶：Omega 服裝：MAX&Co.

場地：香港麗晶酒店/ Qura Bar

