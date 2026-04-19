李居明越玩越大考慮讓蓋鳴暉跨界演出《粵劇特朗普》 江欣燕同TVB藝人爭演江青

李居明，龍貫天、蓋鳴暉、江欣燕、陳鴻進、梁心怡、鄭雅琪、藍天佑到黃埔出席「新光當代戲劇節」記者會，宣布於6月在西九戲曲中心上演三部戲寶︰包括《粵劇特朗普5.0》、《蝶海情僧》以及《金玉觀世音》，眾主演以粵劇造型亮相，李居明指是次開賣，票房破了新光多年以來的紀錄，而《粵劇特朗普5.0》反應熱烈加開日場。

蓋鳴暉形容新光如父母

蓋鳴暉形容，新光就像爸爸媽媽，多謝李居明再次邀請演出，著他不要退休。李居明與龍貫天、蓋鳴暉、江欣燕受訪，李居明稱3人橫跨新光數十年歷史，代表了香港粵劇文化；可像江欣燕一樣跨界參演，亦希望新式粵劇文化歷久不衰。龍貫天表示，自己由新光傳統粵劇，演到當代粵劇，見有更多新觀眾入場，同時多了年青人欣賞，感謝李居明大膽創新，令粵劇能再進一步。蓋鳴暉表示十分欣賞《粵劇特朗普》系列，特別是江欣燕的演出，非常直接，一看就知是李居明的手筆，形容是一齣「粵劇處境劇」。問她想參演《粵劇特朗普》系列嗎？蓋鳴暉笑言「可以」，之前也在新光演出《星海留痕》等新式作品，李居明則考慮創作新劇，讓「特朗普」龍貫天與蓋鳴暉跨界演出。

江欣燕或演江青

江欣燕稱非常榮幸再次參與演出，沒有想到能夠踏上戲曲中心舞台，非常有新鮮感。她形容自己從不是粵劇粉絲，而經過與老倌們合作，「被大家震撼，甘拜下風。」李居明考慮讓她演《粵劇毛澤東》入面的江青，再加上一位TVB演員，「目前已有3位合適人選。」江欣燕好奇追問另外兩位人選是誰，笑說︰「我沒信心爭贏呢！」