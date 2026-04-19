俞琤慈善騷陣容勁過頒獎禮 陳奕迅楊千嬅軟硬天師激罕同台 張學友捱眼瞓壓軸登場

有「香江才女」之稱的前商台高層俞琤（YT），自從2015年宣佈辭去商業電台副主席及董事職位後，鮮有出席公開場合。不過日前俞琤罕有地在演藝學院舉行《如果你嚟YUkulele》個人獨白表演，是次演出的門票不作公開發售，而是透過捐款予「心光盲人院暨學校」的方式獲得，這場非常難得的盛會連日來在網上瘋傳。

表演嘉賓陣容更加是空前絕後

作為殿堂級icon的俞琤今次激罕開騷已經有一定的吸引力，表演嘉賓陣容更加是空前絕後，無論演出抑或頒獎活動，幾乎已經成為絕響，當中包括：容祖兒、林子祥、張艾嘉、張學友、陳奕迅、楊千嬅、曾路得、林家謙和軟硬天師等人，台下嘉賓同樣極具份量，梁淑怡、施南生、周迅、谷德昭、谷祖琳和廖子妤等人，真的是「五百年的回眸，換來今生的擦肩而過」。

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俞琤對上一次在台上表演是1984年

俞琤對上一次在台上表演，相信已經是1984年在利舞台身兼製作的《搞笑奇兵》，當時還找來黃霑、沈殿霞和鳳凰女的參與，當年已經成為佳話，今次俞琤相隔逾40年為慈善再度開騷，絕對是值得回憶的晚上，三場演出有不同的驚喜。俞琤分享她的成長故事，提及媽媽對她的影響至深。還有與曾路德同台唱《天各一方》並配以張叔平的影像剪輯，林家謙演唱七十年代經典民歌《為什麼》，之後俞琤與陳奕迅同楊千嬅合唱的《每當變幻時》，「歌神」張學友在尾場以神秘嘉賓壓軸出場，先後唱了《天各一方》和《李香蘭》兩首歌，台下歡呼喝采聲雷動與掌聲不絕，片段亦在網上瘋傳，有網民稱：「因為勁超時，學友11pm先出場，佢話平時呢個時候已經瞓咗。」可見兩人感情相當深厚。

俞琤送絕版黑膠唱片給林家謙

有網民稱俞琤送了6pair半的絕版黑膠唱片給林家謙做禮物：「林伯（林家謙）仲話珍貴過所有獎項，林伯表示成日都會loop入面嘅歌，例如《冷雨》， 仲唱咗幾句《早晨!早晨!》（注：此歌YT唱） 結果被YT請返佢入去。P.S. YT話返入去會簽名畀佢寫『謙謙』，因為佢都係『謙謙君子』 我聽完be like: ??? 佢果然深得長輩歡心啊，不過我同意佢真係好好嘅音樂創作人。」獨立歌手AP潘宇謙亦說：「史上看過最長的show，獲得很多至理名言和人生道理，也有好的音樂和愛的分享。以前不知道YT的厲害，今天才發現她原來這麼有感染力，張學友一出口全場想去了另外一個時空一樣。」

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「香江才女」俞琤亦是「金牌司儀」

曾任商台副主席的俞琤，是香港的多才媒體創作人，早年亦是「金牌司儀」之一，俞琤博學多才，與林燕妮、白韻琴、狄娜、施南有「香江才女」之稱。俞琤在70年代剛畢業便加入商台，曾主持節目《早晨老友記》和《年青人時間》，之後與其他DJ組成六啤半而大受歡迎，升任監製。不過在1982年，俞琤離開商台轉攻電影，曾於無綫電視任長壽節目《勁歌金曲》司儀及《歡樂今宵》主持，到了1988年重返商業電台任董事兼總經理，2000年起逐漸淡出商業電台管理事務，至2003年辭去商業電台總裁一職，但留任商業電台董事。俞琤在2004年重新出掌商業電台，擔任董事局副主席，直到2015年全面退出並宣佈辭去商業電台副主席及董事職位，其後便鮮有出席公開場合。