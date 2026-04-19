王祖藍私下較少與李家鼎聯絡：家和萬事興 囡囡客串兒童節目做「茄喱啡」

由王祖藍主演、以漸凍症為題材的電影《給我1天》昨晚（18日）舉行慈善觀映會，英皇資本集團主席楊玳詩也有出席。祖藍身形發福不少，他笑指本來想減肥，但因為腸胃不舒服，不進食就會胃痛，所以越食越肥。

祖藍和阿Sa同漸凍人交流

提到電影，祖藍指本來會在2022年上映，但因疫情未完結關係所以賣了給平台，故當時沒有正式在香港上映，而今次難得被漸凍人關懷協會用作慈善用途，用來鼓勵病友及照顧者，又笑指這是人生唯一一部文藝片，雖然沒有機會呈現給大家，但現在這樣又有另一種意義，他表示當年家人也有看過電影，大家都感動到喊：「我當年同阿Sa（蔡卓姸）都做咗好多功課，又去畫畫，又同漸凍人交流，而真係漸凍人亦有演出，飾演我嘅親人，啱啱上年都離開咗嘅（吳）博君，佢都喺電影𥚃面，啱啱再睇返都有啲回憶。」

祖藍回歸兒童節目

提到工作，祖藍指現在回歸兒童節目，在內地做「兒童音樂劇」，兩位女兒也有份做「茄喱啡」：「人哋嗰啲小朋友真係練好嚟，咁你過嚟探班，唔可以搶戲，咁就畀佢哋客串幾個冇乜用嘅鏡頭。」祖藍又謂女兒在演戲方面也有興趣，自己稍後將會拍攝下一季，所以到時可能會給一、兩集讓女兒試試看。另外，問到是否有關心李家鼎？祖藍指兩人私底下比較少聯絡，但在媒體上看到發生什麼事，不過他覺得「家家有本難念的經，家和萬事興。」