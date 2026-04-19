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陳家樂客串「EEG 25+ 限定店」店長 sell經典校刊勾起中學回憶

影視圈
更新時間：09:15 2026-04-19 HKT
發佈時間：09:15 2026-04-19 HKT

前日（17日），英皇娛樂於尖沙咀星光大道的「EEG 25+ 限定店」突然出現一位星級店長、就是將於今天舉行的香港電影金像獎中，有份各角逐最佳男主角的陳家樂。這次他客串做一日店長，現場逼到水洩不通，fans及遊客爭相舉機拍照，場面墟陷。

家樂推銷到聲嘶力竭

當日家樂非常稱職，落力推銷到聲嘶力竭。原本不少粉絲到限定店已經鎖定目標，不過被家樂三寸不爛之舌一出：「呢個袋得返好少咋！」、「呢本校刊唔買一定後悔！」、「呢塊歌詞鏡真係一定要買。」結果個個都乖乖加碼，買多幾樣周邊才肯離開，家樂亦十分識做，有求必應，除了於「校刊」上簽名，亦逐一跟客人合照，生意立即。

家樂講「港普」惹全場大笑

最搞笑是當遇到講普通話的顧客時，家樂即刻使出渾身解數，講出極度地道的「港普」——「呢個……好靚，你……要唔要？」發音同語調都充滿香港特色，現場工作人員及fans忍唔住爆笑。可能是緊張過度，家樂愈落力就愈好笑，但反而令氣氛更歡樂，顧客都大讚他十分可愛。

家樂險整壞收銀機

事後家樂搞笑話：「我以為做店長好簡單，點知原來要不停講嘢，要腦筋急轉彎睇吓可以點樣sell多啲產品出去。仲有收錢，我又唔係好識用部機，整整吓成部機反起咗，我以為自己整爛咗，好彩現場店員幫手一cup就cup番好，爭啲以為自己食嘢唔做嘢，做嘢打爛嘢，嚇死我，哈哈。」他更謂，見到本《Yes!》校刊，即刻回憶返晒嚟，「嗰啲係我中學時期嘅回憶，估唔到而家可以喺自己公司嘅展覽買到。」

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