《夜王》導演版｜盧慧敏霸氣登場撐「阿哥」盧鎮業 楊偲泳拍情慾戲大呼舒服 譚旻萱感激黃子華金筆一揮

由吳煒倫執導、黃子華、鄭秀文主演，破億力作《夜王》在萬眾期待下，導演版終於登場，首兩日公映於網上收獲大量好評，截止昨日 4月17日，入場人次衝破150萬，票房衝破1億1百萬！昨晚首度現身的盧慧敏（Amy Lo），與戲中哥哥盧鎮業（小野）兄妹重聚，同楊偲泳（Renci）、譚旻萱（Mandy）、李芯騐齊齊謝票，導演感激觀眾在惡劣天氣下仍踴躍入場支持。

盧慧敏同鄭秀文鬥戲

《夜王》導演版比原來的版本較長了30分鐘，Amy Lo的戲份亦得以重見天日。其角色掌控東日夜總會命運，她戰戰兢兢的說：「我飾演的Ella，面對子華神（黃子華）、Sammi（鄭秀文）兩位好戲之人，心情緊張，他們的眼神好像向我放激光一樣，好震撼！」有觀眾大讚她具有壓場感，連身為「哥哥」的小野也笑說︰「大家都姓盧，為我爭番一啖氣！」Amy Lo表示沒有問導演為何她不是演公關小姐 ，她不好意思的說︰「可能我不夠婀娜多姿？」若日後有夜總會題材電影開拍，「需要一名運動型的公關小姐，我可以派上用場！」

Amy Lo透露當日到拍攝現場試造型時，驚嘆氣氛超正，「一班女演員打成一片，猶如一家人，放完飯後，副導演一聲號令叫埋位，大家不約而同拿起手袋開工，完全投入了公關小姐的角色與夜總會的世界！」

楊偲泳「補完」身世

除了Amy Lo之外，戲中Renci、Mandy、芯駖的戲份，也「補完」她們身世背景。Renci感激遇上阿Dee（何啟華）這對手；原來當他得知要拍一段情慾戲，特地致電Renci，問她如何在最舒服的感覺下演繹這場戲，希望減低她的憂慮。Renci說：「阿Dee應該比我更驚面對這場戲！我慶幸無論對手、導演、攝影師明哥（潘耀明）、監製Ivy（何韻明）及一班副導演，都十分保護我，讓我在沒有太多掙扎下，舒服的完成了這場戲。也多得導演特意從家中拿了三支酒給我和阿Dee壯膽！」

譚旻萱感激黃子華金筆一揮

至於Mandy在戲中對父親心生怨恨，萌生報復念頭，幸得「歡哥」子華從黑暗中把她拯救，Mandy演出歇斯底里，讓觀眾更添憐愛。Mandy坦言好喜歡ChiLing這角色，也多得子華神主動編寫了這一幕，當導演版重現這一幕時，她也感動得落淚。