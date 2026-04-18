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阮浩棕不介意何沛珈被人追 參加《女神配對計劃2》與否賣關子

影視圈
更新時間：22:16 2026-04-18 HKT
發佈時間：22:16 2026-04-18 HKT

阮浩棕（18日）擔任TVB真人騷《魔音女團》首個見面會活動司儀，對於舊愛何沛珈參加《女神配對計劃2》，問他可會參與？阮浩棕表示作為公司藝人，對節目組尊重而不回答參加與否，觀眾想知就要收看節目，同時祝福參與的五位女神。對於網上流傳指他跟何沛珈假分手，阮浩棕坦言有留意，近日社交平台好多人Tag（標註）他。

阮浩棕同自己拍拖

阮浩棕強調同何沛珈的關係，「一直係了解中嘅朋友，大家了解一段時間，就有共識要退一步。」續說：「其實佢喺IG回應咗一句講我哋關係，覺得唔適合一段時間先慢慢離開嘅！我覺得呢句經已概括晒所有嘢。我覺得一路咁講落去，對參加者唔公平，會唔會有想結識沛珈嘅人，見到呢啲新聞而卻步呢？好似抹殺人哋機會，有啲影響。」問是否支持何沛珈參加節目結識新對象？阮浩棕表示支持，重申︰「我同佢係了解中朋友，會想佢好。」又指有留意到報道，稱若然他參加，爭取出鏡機會，何沛珈會「撳燈」，他說：「可能佢純粹覺得我好耐無上節目，如有個節目畀人見到，何樂而不為？」再問他會否參加《女神配對計劃2》，重新追求何沛珈？阮浩棕表示︰「人生有好多課題要處理，我同自己拍拖好開心，生活快活。」不介意何沛珈被其他人追。

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