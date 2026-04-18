陳家樂結婚周年紀念拖廖子妤雨中談情 互撐拍檔登影帝后寶座

陳家樂、廖子妤（18日）出席《寒戰1994》宣傳活動，提到兩人繼《像我這樣的愛情》再合體，家樂透露兩人第一次演夫妻，有一場浪漫雨中談情戲，之後才發現當天是與連詩雅的結婚周年紀念，「我也忘記了！」

廖子妤開口中同吳慷仁合作

廖子妤透露，導演梁樂民找她演一個好靚又好叻的角色，「我也擔心，拍攝每日都好大壓力！一個比較蠢，或者衝動啲、神經質嘅角色，有啲我嘅性格喺入面，我反對可以掌握，《寒戰1994》我嘅角色比《毒舌大狀》更難揣摩。我演繼女，喺大家族入面好綁手綁腳。」提到她之前說想跟吳慷仁合作，她笑言今次是「求仁得仁」，自覺幸運。廖子妤同吳慷仁、謝君豪甚多對手戲，過足戲癮。提到明天舉行金像獎，兩人角色影帝和影后，陳家樂、廖子妤稱對對方有信心。廖子妤明言越來越緊張，希望得到「最佳衣着獎」，笑言會傳訊息給評審之一的王丹妮；至於陳家樂未寫感言，仍未感受到那份緊張，透露明天太太連詩雅會陪他出席。