俞可程想搵蕭正楠當「閨蜜」幫手揀仔 為參與《魔音女團》暫別《東張西望》

蕭正楠擔任《魔音女團》主持人，（18日）與練習生鄧凱文、宋宛穎、倪樂琳、王汛文、盧映彤、俞可程、廖慧儀、倪嘉雯、莊子璇、喬美莎、陳熙蕊等出席見面會。

鄧凱文向蕭正楠「搲撈」

將於下月在廣州開演唱會的蕭正楠，鄧凱文即場向他「搲撈」做嘉賓。蕭正楠稱想請晒16位練習生做嘉賓。問到俞可程除了擔任《東張西望》主持之外，同時參與《魔音女團》及《女神配對計劃2》，問如何分配時間作準備？俞可程指參與《魔音女團》時要專注練舞，當時間鬆動就再投入《東張西望》的工作，而《女神配對計劃2》未開始拍攝。問可會邀請蕭正楠成為《女神配對計劃2》「閨蜜團」之一，幫眼擇偶？俞可程笑稱「可以」，形容蕭正楠既細心又顧家，是理想對象，在旁的鄧凱文笑說前來撐場，同時讚蕭正楠照顧16位練習生，回家要照顧兒子，形容對方為「全能奶爸」。

蕭正楠掛住黃翠如

另外，提到太太黃翠如孖好友洪永城出走拍節目，蕭正楠笑指好久未試過跟太太分開這麼久，有不開心，他說：「而家得我湊囝囝，係雙倍辛苦，因為太太照顧得好細心，太太嗅覺好厲害，離遠都嗅到有無瀨！我嗅覺就好差，又粗心。」笑指太太專登帶埋囝囝件衫出埠工作，「得閒索一索舒筋活骼，未知有冇帶埋阿仔內褲！」