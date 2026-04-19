74歲苗可秀低調返港近況曝光 昔日美貌勝林青霞被封「嘉禾公主」 曾與李小龍傳緋聞

曾在70年代紅極一時被譽為「嘉禾公主」、美貌被指勝過林青霞的苗可秀，自1990年移民加拿大多倫多後，便鮮有在幕前露面。近日苗可秀罕有返香港，與好友邵音音相約飯敘，其親民「貼地」的舉動，引來網民一片讚賞。

苗可秀打扮休閒低調

邵音音前日（17日）在IG分享苗可秀近照，見到74歲的苗可秀風采不減當年。苗可秀當日戴上淺色帽子，配搭一副眼鏡，身穿簡潔的灰白色薄外套，打扮休閒低調。一行人在等候餐廳等位期間，苗可秀與邵音音坐在店外的紅色小膠凳上，臉上始終掛著溫婉的笑容，氣色紅潤，看起來狀態不錯，完全看不出真實年齡。

文雪兒歡迎苗可秀返港

邵音音在IG留言：「苗可秀說做個平凡人是最幸福的。」邵音音透露眾人去食越南菜，要攞籌排隊等位：「別人看到我們都堅持給椅子坐。門口排長龍，這麼好生意！香港餐（飲）業家家倒閉，這家越南菜，一年四季都客滿。冇解！你們吃完後告訴我！」文雪兒在帖文下留言：「她回來了」，歡迎苗可秀返港。

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苗可秀富裕家庭成長

原名陳詠嫻的苗可秀生於富裕家庭，父親為英資航空公司的飛機工程師，苗可秀入電影圈前，曾任職美資洋行做秘書。苗可秀17、8歲時投考嘉禾招募演員，結果共取錄一男三女，苗可秀是年紀最年輕的一位。苗可秀入行後電影公司力捧，與李小龍合作《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》等多部經典電影，成為李小龍「御用女主角」。

苗可秀因與李小龍多度合作傳出緋聞，其後苗可秀又與已婚的台灣男星柯俊雄擦出愛火，相戀逾1年分手收場。1987年苗可秀與有婦之夫的亞視小生潘志文合作《滿清十三皇朝》戲假情真，有傳潘志文太太得悉後，要求潘志文跟家人移居加拿大溫哥華。

苗可秀返香港過戲癮

苗可秀1982年完成胞兄陳家蓀編劇的《涼茶．馬尾．飛機頭》製片相關工作後退出幕前，轉做服裝店生意，並與陳家蓀成立廣告製作公司。苗可秀在1990年移居加拿大多倫多，曾在「加拿大中文電台AM1470」擔任節目主持。苗可秀近年曾返港過戲癮，特別演出劇集《溏心風暴3》、《多功能老婆》，客串電影《麥路人》等。

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