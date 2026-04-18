莊子璇首次亮相見面會唱歌走音 倪樂琳孖宋宛穎拍《Lucky Star》MV插傷眼睛

TVB真人騷《魔音女團》16位練習生︰李尹媽、穎喬、邢慧敏、鄧凱文、宋宛穎、倪樂琳、王汛文、盧映彤、俞可程、廖慧儀、倪嘉雯、莊子璇、喬美莎、陳熙蕊、葉靖儀蔡華英（18日）首次出席見面會。蔡華英因家事未能出席。

倪樂琳是團中開心果

大會安排練習生重現海選的項目，當中有穎喬、喬美莎表演跳舞，鄧凱文Rap自創曲、倪嘉雯Rap《風山水起》、李尹嫣獻唱《枇杷》，以及莊子璇獻唱《戀人未滿》，自爆走音。現場亦播放《魔音女團》比賽歌曲《Lucky Star》MV。莊子璇表示雖則現場獻唱時走音，但不會驚，笑說在場人士聽不到。倪樂琳稱，參與該節目後，Rap歌有進步，在旁的宋宛穎大讚她是「Rap擔當」，同時自覺在跳舞方面有進步。她們是港姐出身，莊子璇、倪樂琳、宋宛穎異口同聲經已放下包袱。宋宛穎形容倪樂琳「為人好搞笑」，她也受到影響，又爆鄧凱文「性格好癲」。

談起歌曲《Lucky Star》MV，見一眾練習生相當型格。倪樂琳自爆拍攝時插到眼睛搞到「眼紅紅」，宋宛穎出現皮膚敏感，仲大爆︰「王汛文仲生 『眼挑針』！」見宋宛穎、倪樂琳在MV中企C位，宋宛穎表示由跳舞老師安排及指示。