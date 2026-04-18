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TVB視后蔡思貝貼身透視裝「胸前暗藏玄機」 戰鬥格大晒玉背線條 狀態更勝離巢前

影視圈
更新時間：21:00 2026-04-18 HKT
發佈時間：21:00 2026-04-18 HKT

35歲的蔡思貝（Sisley）今年3月宣布離開工作近13年的TVB，往外發展的她，目前只有電影《少林女足》。不用拍攝的日子，蔡思貝反而更積極裝備自己，不但跑步鍛鍊、努力做gym操肌外，更勤做皮膚管理，為隨時開工做準備。

蔡思貝「戰鬥格」驚艷網民

蔡思貝今日（18日）在IG分享一組新相，透露正為皮膚「補充能量」。照片中的蔡思貝身處可俯瞰維港景色的房間，狀態絕佳，而其一身精心搭配的「戰鬥格」打扮，更是驚艷一眾網民。

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蔡思貝穿上極具設計感的啡色長袖透視上衣，貼身剪裁完美勾勒出其努力健身的纖瘦線條，胸前的交叉掛頸設計，小露性感，轉身時更大晒玉背，女人味十足。蔡思貝下身則配搭一條黑色皮質短褲，為整個造型增添幾分型格與硬朗，完美演繹「剛柔並濟」。

蔡思貝打扮獲讚

不少網民對蔡思貝的一身打扮留言正面，湧入IG點讚：「正呀」、「永遠係最靚嘅視后」、「靚爆鏡」、「時刻都這麼有魅力」。也有網民欣賞蔡思貝的時尚觸覺，更對她離巢後，依然保持積極進取的專業態度讚賞。

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