Edan反串與妹「爭仔」驚太醜被投訴到通訊局 大讚林明禎新MV好靚會支持 未試過發生交通意外認唔敢坐姜濤車

MIRROR成員呂爵安（Edan）以代言人身份出席活動，Edan表示為該產品拍攝短片，由於玩「肌」食字，更首次以機師造型出現。提到Edan早前首次與妹妹「小如豬」兄妹檔為新歌《左手拖右手》MV演出，Edan更反串戴假髮及穿校裙與妹妹上演「爭仔」故事。Edan笑言反串構思由自己提出，因為妹妹想他在MV多參演，所以忽發其想不如反串演出，反正大家覺得兩兄妹似樣，而且好適合歌曲。問到下次可會扮醜女，Edan即反問：「我以為今次已經好醜！不過扮女人太多，驚唔係嗰件事，睇playback都驚會唔會太勁，大家頂唔順，去通訊局。」不過Edan指MV構思，公司給予他好大空間。談到隊友邱傲然（Tiger）和妹妹Kelly 曾同台演出，問到Edan可會考慮與妹妹「小如豬」和Tiger兄妹檔，四人齊齊合作？Edan笑言可以諗下，亦不抗拒，又認為大家的妹妹都比較叻，任何合作都可以試。

呂爵安支持張繼聰爭影帝

對於早前張繼聰在社交網大讚他算係『好猛』嘅朋友，Edan表示跟張繼聰合作電影《盜月者》到日本拍攝而熟落，對方在自己心目中是大前輩，大家以「Bro」相稱，自己也覺不好意思。談到張繼聰於應屆金像獎頒獎禮角逐「最佳男主角」，Edan表示支持對方，雖然無份到頒獎禮，但也會睇電視支持。

Edan笑蔡俊彥好惹火

談到好友蔡俊彥推出新歌，Edan在網上亦幫手宣傳。Edan表示支持蔡俊彥為興趣而唱歌，開心見對方嘗試不同的事，不過對方未來會繼續劍擊為主。談到蔡俊彥被Hater攻擊，Edan幾時都有，又笑蔡俊彥咁惹火，不過唔使理咁多。對於緋聞女友林明禎新歌《十點後熄電話》，邀得型男王陽明擔任MV男主角。Edan大讚MV拍得好靚，問到會否幫手宣傳？他表示朋友都會支持。

Edan跟姜濤分享新手困難

另外，談到姜濤早前因駕駛私家車時，因伸手向後座取帽分心，撞向路邊護欄。不過姜濤未有親自出庭，但透過代表律師承認「不小心駕駛」罪，被判罰款 1000元。Edan表示相比姜濤早一年考獲車牌，也會分享新手車手駕駛時遇到不同的困難。問到姜濤和Edan的駕駛技術邊位更好？Edan笑說：「如果以意外嚟評論，我未試過，但絕對需要時間訓練，小心啲囉！（可有膽量成為姜濤的乘客？）應該唔係好敢坐住。」