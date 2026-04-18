AK冀Haters拋開偏見 集氣《我們不是什麼》登三級片票房榜 ANSONBEAN飛德國模仿米高積遜跳舞有甩漏

江𤒹生（AK）、陳毅燊（ANSONBEAN）、譚耀文等今日（18日）到銅鑼灣宣傳電影《我們不是什麼》，ANSONBEAN化身角色Ike即場為30位幸運兒速寫，他表示好開心電影票房過300萬。AK則笑稱票房過500萬的話，他再想用甚麼方法答謝觀眾，「大家拭目以待。」

AK望Haters放低成見

AK希望電影票房越來越好，稱場次亦比之前增加，並形容時代大不同，「大家不再覺得入場睇戲是必要的活動，加上好多人見到電影有MIRROR、《全民造星》成員演出，就不會看。我知自己haters，都希望大家用欣賞的角度看這齣電影。」並稱謝票時，當聽到觀眾的問題，也對電影有更多新睇法。談到兩人的演出獲不少觀眾讚賞，AK、ANSONBEAN感謝觀眾的支持，異口同聲表示仍有很大進步空間，會繼續努力。問到AK的父母是否已入場支持？他笑說：「他們晚上去看，問我會不會謝票，話想同導演講聲多謝。（多謝導演甚麼？）多謝你照顧我個仔那些吧！（希望票房過千萬？）當然越多越好，三級片好似有個電影榜，希望《我們不是什麼》可以上榜。」

AK羨慕ANSONBEAN寓工作於娛樂

另外，ANSONBEAN早前受邀到德國參與電影《米高積遜》全球首映禮，自細就是Michael Jackson的他，最難忘是跟偶像的排舞師學習，「其實我不太擅長跳Michael Jackson的舞，當時大會突然搵人上台，身邊的外國朋友就推我上去！我有失準，有甩舞步。」AK也視Michael Jackson為偶像，「我有少少羨慕ANSONBEAN！」笑他是寓工作於娛樂。