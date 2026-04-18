Zayn Malik疑侮辱前隊友亡母 Louis Tomlinson遭怒打致腦震盪 累Netflix紀錄片胎死腹中

英國前組合One Direction成員Zayn Malik、Louis Tomlinson近日傳出在拍攝Netflix紀錄片期間發生激烈衝突，事件震驚樂迷。據悉二人原本同意合作拍攝一套3集的Netflix紀錄片，內容記錄他們橫越美國的公路旅程，探討彼此在分離多年後的重新連繫。不過，攝製過程卻急轉直下。

Netflix付諸東流

消息人士向《Star》雜誌透露，事發於某日收工後，二人一同前往酒吧，期間爆發激烈爭執，情況急速升溫至肢體衝突。Zayn一拳打在Louis的臉上，導致Louis頭部受傷，並出現腦震盪。知情人士表示：「Zayn戴着戒指，戒指劃傷了Louis的頭。他被拉開，Louis被送去接受治療，並有腦震盪。這件事發生在戶外，當着那麼多人的面，太令人震驚了。」他們之間的衝突起因是Zayn對Louis的亡母Johannah Deakin說了某些不當言論，Johannah於2016年因白血病去世。事件發生後，Netflix方面頓陷危機。串流平台已在製作、宣傳及合約上投入數百萬美元資金，紀錄片製作已無限期擱置，外界普遍認為這套原定2026年推出的節目，最終可能胎死腹中，令fans大失所望。

有你冇我

消息人士再指相信他們現時均不願同場出席任何宣傳活動，除非雙方私下有重大轉變。Zayn與Louis之間的恩怨由來已久，自2015年Zayn宣布退出One Direction後，二人關係持續交惡。直至2024年，二人在已故成員Liam Payne的喪禮上重逢，其後Louis更於2025年1月出席Zayn在洛杉磯的演唱會，外界一度以為二人已冰釋前嫌。