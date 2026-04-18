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A-Lin紅館騷賀出道20周年 谷胸露長腿全晚眼淚放題

影視圈
更新時間：14:14 2026-04-18 HKT
發佈時間：14:14 2026-04-18 HKT

華語樂壇「天生歌姬」A-Lin（黃麗玲）為慶祝出道20周年，舉行《歌迹Journey》巡迴演唱會，香港站一連三日於紅館舉行。A-Lin（17日）首場演出，一出場大晒廣東話，她說：「好耐冇見啦！你哋好嘛？」以性感谷胸Look現身的她，唱《海洋之歌》、《ROMADIW》後，High爆除下外套，跳唱《一想到你呀 》。

A-Lin搞笑講「小心車門」

之後，換上低胸高衩黑裙的A-Lin，大騷長腿，再以廣東話打招呼，晒冷說出懂得的廣東話，例如：「小心梯級」、「大家小心」、「小心車門」，相當搞笑。A-Lin指香港對她來說是十分重要的城市，曾經在絕望中前往香港，香港是她造夢的起點。是晚，其父母、舅父和舅母也有入場，又爆舅母似她一樣首次搭飛機就是來香港，「舅母說香港東西好吃，又好玩，應該花了不少錢，她穿了新買的外套到場。」續說：「出道20年，對我來說不長不短，相信大家認識我，是從我第一張專輯《四季》。」A -Lin形容自己不過是對住海邊唱歌的小女孩，沒料到能夠走到大舞台上，又搞笑問觀眾：「你們為何沒有哭？」當堂全場爆笑。

A -Lin不斷拭淚

Encore時，戴上閃爆帽子現身的A -Lin，穿著粉紅色背心並寫住「Hong Kong Journey」字樣，大晒豐滿上圍。當唱完《失戀無罪》後，她指見到台下的熟悉面孔，十分感動，隨即拭淚。她說：「我沒有喝酒，是Natural high！」唱出《P.S.我愛你》期間，鏡頭拍攝現場觀眾情況，不少情侶觀眾親咀。鏡頭一轉，影住A -Lin的舅父、舅母，舅父錫啖太太。最後A-Lin唱《大大的擁抱》為個唱謝幕。

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