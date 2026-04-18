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諸葛紫麒首任仁濟總理 透露長子留英讀書可多抽時間做慈善 老公太忙一個月只能見1、2次

影視圈
更新時間：12:49 2026-04-18 HKT
發佈時間：12:49 2026-04-18 HKT

首次成為仁濟醫院總理的諸葛紫麒（Marie)今晚（17日）到灣仔出席「仁濟醫院第59屆董事局就職晚宴」活動。由於12歲的長子去年已經轉到英國讀書，所以Marie現在可以多抽一點時間出來做慈善工作。之前曾傳出她因情緒問題所以減少出席公開活動？Marie表示對，不開心的時候自己靜修，也會去旅行散心，以及多些幫助有需要的人，現在可以多些出來見大家。

Marie稱細仔也想去英國

Marie表示，還以為長子到英國讀書會不習慣，怎知他卻很喜歡寄宿學校的生活，而7歲的細仔也嚷着要跟哥哥到英國讀書。問她現在是否多了與老公的二人世界時刻？Marie表示，沒有呢，老公現在非常忙碌，一個月大約只能見到他一至兩次，她說：「今日我的總理就職典禮他也趕不及會回來，要到下午才返抵香港，但我也明白他因為工作忙。」

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