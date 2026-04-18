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波波黃婧靈轉型想試不同風格 避談是否「隱藏女神」強調會主動出擊 認有傾偈對象拒收兵：我對感情好專一

影視圈
更新時間：11:53 2026-04-18 HKT
發佈時間：11:53 2026-04-18 HKT

黃婧靈（波波）有份主持的節目《美食新聞報道》一直表現性格爽朗，既貼地又真性情，不過，波波近日突然在社交網大派福利，上載一輯全新靚相，盡顯女神形象，更有網民大讚波波可塑性高。今晚（17 日）波波穿上晚禮服到灣仔出席「仁濟醫院第59屆董事局就職晚宴」活動。

波波認做事會主動

對於突然形象大變身，波波解釋，不是新節目的造型，自己是想試試不同的風格，因為晚禮服不是一定要性感或很誇張才顯得美麗，這次是想嘗試找到合適的風格及簡單的造型。問她是否將以隱藏女神身份參加《女神配對計劃2》？波波沒有正面回答，只表示，因為自己鍾意的話便主動進擊，會主動去追求男生，很少會被男生追求到，有機會的話也想嘗試。問到事前可有向公司自薦參加？她表示，自己做事會主動，但公司會有安排，做好自己本分，也會爭取自己想爭取的事。

黃婧靈努力減肥學古箏考車牌

問到現在有沒有拍拖？她表示沒有，不過，她卻稱自己說沒有人追求，大家也不會相信，只透露現在有可以跟她談天的人，不過，這刻她覺得工作最重要，會專注工作之上，近日又忙於減肥、學古箏及考車牌。問她是否暫將男生及感情放在一旁？她表示，感情隨緣，因為鍾意對方，對方也未必會鍾意你。問到是否正在玩交友App? 她表示沒有玩，也不會收兵，因為她是感情專一的人。

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