「最美設計師」簡幗儀閃婚神秘老公首曝光 穿自家設計婚紗出嫁群星祝賀

由模特兒轉型為設計師的37歲簡幗儀（Lilian），因甜美長相及傲人身材，獲網民關注，IG追蹤人數達33.9萬，被譽為「最美設計師」。簡幗儀昨日（17日）無預警宣布婚訊，披上自己設計的嫁衣，與另一半攜手揭開人生新篇章。

簡幗儀收埋老公

簡幗儀昨日在IG上載一條充滿童話氣息的影片，穿上一襲綴滿蝴蝶元素的純白婚紗，配上精緻的皇冠，宛如童話中的公主。正當網民以為是為其品牌宣傳新款婚紗時，片尾見到簡幗儀走向新郎，男方身形高大，穿上筆挺西裝，與簡幗儀顯得相當登對，但未有正面出鏡。

簡幗儀童話婚禮

簡幗儀又向鏡頭展示手上碩大閃耀的鑽石婚戒，巨型圓鑽在光線下折射出璀璨光芒，設計簡約而奢華，盡顯丈夫對其愛意與重視。簡幗儀在影片中同時曝光婚禮場地，背景疑似在國外的歐式莊園或古堡拍攝。影片中古老的石砌建築、典雅的拱門長廊和綠意盎然的庭院，營造出濃厚的童話氣息。

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簡幗儀從未公開感情事，罕有以英文情深告白：「我曾為無數人的愛情故事裁製嫁衣，而這一次，主角是我自己。在遇見他之前，我從未想像過自己披上婚紗的模樣。是他給予了我那份遍尋不獲、卻又期盼已久的靈感。」字裡行間洋溢著幸福，獲炎明熹、倪晨曦、麥明詩、郭柏妍、劉佩玥等送上祝賀。

簡幗儀理工畢業GPA達 3.95

簡幗儀由模特兒出身再轉戰娛樂圈，最終投身時裝設計行業，創立個人品牌，炎明熹、張韶涵等曾穿上其設計服飾出席活動。簡幗儀事業有成，本身亦是一名學霸，取得香港理工大學時裝及紡織系碩士學位，大學時期的成績更高達GPA 3.95。

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