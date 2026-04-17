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鍾培生婚後首偕妻公開亮相避談雙喜臨門 自爆想生6個組隊打機 莊雅婷腹部微隆着平底鞋現身

影視圈
更新時間：23:56 2026-04-17 HKT
發佈時間：23:56 2026-04-17 HKT

鍾培生與莊雅婷自上月結婚後首次以夫婦身份出席公開活動，今晚二人手拖手出席「仁濟醫院第59屆董事局就職晚宴」。見莊雅婷側面腹部微隆，鍾培生被問到是否有雙喜臨門的好消息公布？起初他表示，由太太作主，隨後補充，今天是來支持董事局主席羅穎怡，不想將焦點帶走。

鍾培生夫婦計劃明年或後年補擺喜酒

他接着開心透露，因自己與太太工作忙碌，打算在雙方均有空檔時，於明年或後年才補擺喜酒。再被追問是否有其他喜訊？他說：「很多喜事，（是否打算在網上突然公布？）如果幸運，我也想有很多小朋友，太太是公眾人物，我也經常與大家見面，若然有小朋友的話也不會讓小朋友見報，生1個、生6個或10個也好，我想生6個，但也要他們懂性才讓他們擁有自己的社交帳號。（你期待做父母？）我很期待。」

想生5子1女組隊打機

問莊雅婷聽到老公說要生6個小朋友會否被嚇驚？她笑稱：「驚呀！驚呀！待遊說我多一陣子，（暫時接受到生多少個孩子？）3個還接受到，因為想親力親為照顧小朋友，現在要兼顧工作，而且還要讀書，（生了孩子會當全職媽媽嗎？）我熱愛工作，希望工作和家庭能兼顧。」鍾培生透露，想生5子1女，那便可以組隊打機！

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