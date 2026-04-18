「肥仔聰」林子聰自爆豪宅價值逾三千萬 公開大屋內部掀討論 拒為子女做「樓奴」：無必要

林子聰（肥仔聰）當年憑電影《少林足球》「六師弟」一角深入民心，轉型成為全方位藝人，除了擔任演員外，亦執導過多部影視作品。近日林子聰拍片分享家居環境，竟引起大批網民瘋狂討論，皆因林子聰的家居是一個舒適寬敞的四房單位，大露台直接睇到沙田馬場，只需安在家中拿著望遠鏡可以安心睇賽馬，當然令不少人羨慕又妒忌。

林子聰自爆屋企估值3千萬

日前林子聰再拍片回應網民的疑問，自爆屋企估值3千萬！林子聰笑說：「以香港嘅尺度嚟算，我呢間屋大概 1300多呎，換算成內地嘅講法，大約就係130平方左右啦。而家香港嘅價格，呢款屋大概要2500萬到3000萬港幣。但係具體到底值幾多錢？其實我真係唔係好清楚。因為我間屋唔係買嘅，係租嘅！」

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林子聰：無必要畀咁多嘢佢哋

林子聰與任職芭蕾舞導師的老婆Christy結婚14年，育有一子一女，家庭生活幸福美滿。他的家居環境，亦會優先遷就小朋友生活。林子聰早前拍片介紹寓所，最初幽默地澄清：「大家不要再說我在香港住甚麼豪宅別墅了！」想不到事件再度發酵，搞到林子聰再度拍片解釋只不過租兼分享「理財邏輯」：「我自己計過，買呢間屋嘅錢，如果攞嚟租樓，大概可以租50到60年。到時我都大約110歲啦，我應該住唔到咁長時間喇？」林子聰笑稱與其一次過拎幾千萬買樓，不如分開慢慢租，錢仲可以有其他用途。對於有網民直斥「唔買樓留畀小朋友」的說法，他說：「我覺得仔女本來就有自己嘅一片新天地，我哋無必要畀咁多嘢佢哋。佢哋往後可能會比我活得更好、更有成就，到時係我靠佢哋，唔係佢哋靠我啦！」

林子聰澄清沒有不認可普通話

林子聰又坦言會將原本準備買樓的錢，拿去投資一些比較穩定的保險或基金：「到佢哋長大咗，如果佢哋無本事，或者有需要，就可以攞呢筆錢去用。但如果佢哋本身好有本事，根本唔使攞，咁呢筆錢就留返畀我同老婆環遊世界囉！」林子聰的一對仔女遺傳媽媽舞蹈天份，經常在舞蹈比賽得獎，林子聰一直對仔女悉心栽培，但亦有人質疑應「喺屋企唔同仔女講普通話」，他直言：「大家唔好綁架我好唔好？我絕對唔係唔認可普通話。首先，我對仔女喺學校入面，只能夠講普通話同英文，粵語係唔可以喺學校講嘅。佢哋喺學校全日都用普通話溝通，所以普通話係完全無問題。佢哋已經講咗成日普通話同英文，返到屋企，我一定會用粵語同佢哋溝通。第一，係想佢哋唔好忘記自己嘅方言；第二，你知唔知全球有幾多人講粵語？大約有8000萬到 1.2億人。學識咗粵語，第時去到海外，好容易就搵到老鄉，嗰種親切感係好緊要㗎！」

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