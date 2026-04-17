張致恒想復出唔怕被嘲欠債：做好自己 直擊街頭與雯雯零交流丨獨家追蹤

41歲張致恒婚後四年抱四，為養家辛苦做搬運工人，拒領綜援。惟貧賤夫妻百事哀，與妻雯雯屢傳關係冷淡，日前《星島頭條》拍到夫妻在街上零交流。對於近日誤傳他復出開騷，Steven澄清未有心理準備，現以家庭為重。採訪：娛樂組

前Boy'z成員張致恒生活拮据，兩夫婦多得「大恩人」七師傅不時出手相助應急錢。可惜，貧賤夫妻百事哀，早前雯雯曾在社交網限時動態以黑底白字發放負文：「每日角色扮演，欺騙到全世界，但要走的路不同，倒不如各走各路，接受現實。」似暗示其實同Steven的關係只是表面夫妻。日前《星島頭條》在屯門醫院輕鐵站直擊，目睹Steven同老婆雯雯帶著7歲大仔天寶，一家三口出行，兩夫妻果然各顧各全無交流。儘管如此，囝囝卻樂於黐爸爸，兩父子手拖手關係融洽，好有愛。

Steven剖白夫妻關係

當時大約中午12時許，人群正在輕鐵月台上等車，直擊記者見到Steven拖住天寶在月台售票機前邊看邊講，Steven似是教囝囝認輕鐵站名，天寶乖巧地留心聽爸爸講話，父子看來好好，反觀雯雯則在旁邊自顧整理頭髮，期間兩夫妻零交流。當輕鐵到站，一家三口登上一列駛往元朗方向的輕鐵。及後，Steven向《星島頭條》剖白夫妻關係：「結婚多年，唔係下下子都要傾晒偈先有交流嘅。」他表示當日兩公婆要一齊去醫院，申請醫療豁免，因為三仔及四仔氣管問題，一直keep住睇醫生，至於二仔張天牧就長期睇自閉症，適逢當日大仔放假，就帶他同行。

網民反應兩極

另外，之前Steven罕有開金口，獲馬天佑邀請拍片合唱，近日再有消息指他似乎即將復出，更有望挑戰開演唱會。內地藝人經理人「友明哥」在社交網上載Steven最新片段，片段字幕打上「張致恒復出，個唱你來嗎」等字眼，並留言：「不翻舊帳，不惡意嘲諷...」片中見張致恒身穿黑色Tee，身形明顯清減不少，狀態回勇。不過對於疑似再戰江湖，網民反應兩極，有鼓勵聲音，希望他繼續努力越做越好，也有重提舊債，提醒他還欠阿Sa（蔡卓妍）錢。

Steven復出前狂減肥

Steven對「復出」風波，接受《星島頭條》獨家訪問時澄清屬美麗誤會。他解釋：「之前有人透過經理人邀請我做帶貨直播，但拍完條片，竟然寫到我要復出及開演唱會，其實我冇講任何嘢嘅，希望可以澄清下。」問到可有想過復出打算？他坦言並不抗拒，但不會主動爭取：「隨緣啦，有機會一定會做，始終多一個途徑賺錢養家，但唔會刻意出擊，因為未準備好，復出前一定要狂減肥、操肌，用最佳姿態現身。𠵱家應以家庭為重，諗多啲計搵錢養家，先穩定屋企，再考慮做其他事情。」他坦言作為跟車搬運工人收入有限，但家庭日常開支太大，比如小朋友覆診、畢業等支出，經濟狀況依然「未掂」，但感謝七師傅一直照顧，「有得做都想做，做一份工好難維持生活，多幕前機會更好，始終鍾意唱歌及拍戲。」對於「復出」的反對聲音，他無奈表示：「人哋講乜冇得控制，就算還清都會畀人講，做好自己囉。」

