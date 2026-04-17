盧慧敏《夜王》加長版戲份重見天日 自爆拍攝壓力大：對住子華Sammi好驚 許恩怡再戰金像影后獲女神媽媽柏安妮隔空力撐

盧慧敏(Amy)、許恩怡及陳慧琳今日出席時尚品牌活動，Amy在電影《夜王》導演加長版中的戲份終於重見天日，問她是否感到很開心？她稱自己與其他演員都能出鏡，可以令電影更加精彩的確很開心。但，明白電影長度、剪接問題或故事突然改變，被刪剪也習以為常，故之前沒有不開心，當然，可以出到更開心。

Amy英語對白獲讚

片中她飾演盧鎮業妹妹（Ella)，英語對白獲讚，她說：「拍攝時有少少壓力，因為面對一班『小姐』、黃子華和Sammi個個睇住，自己要有氣場，對鏡頭要有壓場感，自己是好驚，但Ella（角色）就沒問題。」她笑言希望有第二或三集會再有自己份演出。

許恩怡已備戰衣怕大風吹亂頭髮

連續在兩屆獲提名金像影后的許恩怡在頒獎禮前夕感到興奮，難得有大型聚會能與其他演員一起相聚，她已選好了戰衣，不過性感有不同方式去表達，也怕今年天氣不穩定會下雨，而她最怕太大風把頭髮吹亂。她指媽媽柏安妮與上年一樣不會到現場支持，卻會穿睡衣坐在電視機前看頒獎禮。問她母親節有何表示？許恩怡笑指自己與媽媽也都忘記了，不過，她估計自己應該身在外地工作，會和媽媽短訊，她笑指，每天也有關心問候媽媽，所以每天都是母親節。身邊的Amy提議她送個手袋給媽媽做禮物，許恩怡說：「太貴了，你贊助我才ok！」