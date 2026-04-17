魔音女團丨陳潔靈預告出道名單已落實 點讚前港姐冠軍 宋宛穎俞可程被推「港版女團門面」

TVB全新真人騷《魔音女團》16強練習生名單在上月終極誕生，包括「三大港姐冠軍」宋宛穎、倪樂琳、莊子璇，《東張》女神俞可程、鄧凱文、王汛文，「聲秀靚女」喬美莎、穎喬；港姐代表⁠⁠李尹嫣、邢慧敏、廖慧儀、蔡華英、陳熙蕊、葉靖儀，以及小花倪嘉雯和盧映彤，16位練習生將接受密集式特訓， 實行擺脫魔音成為真．女團。

「班主任」陳潔靈讚的確幾好玩

「班主任」之一的陳潔靈日前在社交平台發文：「終於拍完了《魔音女團》，究竟邊幾個可以成功出道成為「魔音女團」，我就不方便公開，不過呢個節目的確幾好玩！ 勵志得嚟又好笑！見到班美女又勤力又認真，美麗與情義並重之餘又用心，的確有吸引力，再次多謝團隊各人，特別是非常辛苦嘅蕭正楠/Hanjin / Janees / Archie / Sean / strawberry 等等，希望觀眾也感受到大家的努力&熱誠！」

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宋宛穎俞可程被推「港版女團門面」

《魔音女團》預計在2026年5月播出，成功打入16強的練習生背景相當多元化，包括歷屆港姐冠軍及佳麗、聲夢及聲秀學員、《東張》女神與及綜藝KOL，名單出爐後在網上掀起不少話題，大家都猜測那一位學員最後成功出道為真．女團。「班主任」陳潔靈出po後，不少練習生紛紛留言表示感謝，當中包括倪樂琳， 陳潔靈亦有回覆：「you look so so great（你看起來真棒！）」似乎已經暗示倪樂琳榜上有名。接着有網民力推宋宛穎被為「港版女團門面」，俞可程以高熱度名次入選，其他熱門人選有莊子璇、宋宛穎、倪樂琳、倪嘉雯、邢慧敏、廖慧儀。

陳奐仁力證零做假真係唱得差

另一位「班主任」陳奐仁曾在IG分享「邊個走音最勁」：「我覺得係最尾一位參賽者，（點樣去界定佢係走得最勁先？走音嘅意思呢，就係離開咗旋律應該唱嘅音符，佢係唱極都唱唔中旋律應該唱嘅音符，但係最難得嘅係我係由頭開心聽到尾。不過陳奐仁未有透露她的身份：「我係用技術角度嚟睇走音嘅。可能佢冇破音，但係佢係搵極都搵唔到嗰個應該唱嘅音，仲係冇一個位上到軌道，佢由頭miss到尾，不過佢一路好畀心機去唱，所以覺得佢好好睇，睇得舒服。」至於有指好多女仔專登扮唱得差，陳奐仁笑說：「其實好多係真係唱得差嘅。因為你扮唱得差嘅時候呢，會有演戲嘅特徵嘅，即係眼神會唔自然，即係好似背台詞咁樣，你會眼神會出賣你，即係好似有啲人會偏左，有啲人會偏右，有啲人啲動作會加多咗，不自然。咁睇得出嘅，即係所有資深嘅演員都會睇得出，一睇就睇得出，佢哋大部份真係唱得差。」

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