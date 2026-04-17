陳慧琳被狂迷衝𨋢求合照嚇親 自爆考對方講歌名肯定真粉身份去化解危機：當時鬆踭起飛腳都冇用

早前陳慧琳（Kelly)在內地工作時被一名瘋狂男子要求合照，連壯漢保鑣也拉不走他，Kelly起初也露出一點驚訝的神色，及後便開口讓這名男子合照解決事件。今日Kelly到尖沙咀出席品牌活動時，重組當日突發狀況，坦言真的被嚇親，但原來網上片段，刪剪了她考驗這位狂迷，究竟是否自己的真粉絲部份，她指當時有問那名狂迷能否能講出她的歌名？該男子即以廣東話說《大日子》，Kelly便與他合照解決事件。事件引來網民大讚她處理手法EQ高，Kelly指那名狂迷衣着及外表也不錯，覺得他應該不是傻的，只是有點瘋狂控制不到情緒，問到是否需要學習幾招傍身？Kelly笑住形容，當時兩名大漢保鑣也拉不住他，自己就算鬆踭或起飛腳也沒用，又表示過往也曾被瘋狂歌迷上唱片公司要求見面，但自己親身經歷遇上瘋狂粉絲卻很少，因為若然自己在街上遇上歌迷，反而是自己嚇到他們。

Kelly回應攝影師風波：佢對我好好

之前Kelly在香港舉行的演唱會上所選用的大會攝影師，早前在網上被人聲討指她以陰招搶工作，對此，Kelly坦言希望不是真的：「我認識的這位攝影師對我很好，經常讚我的歌好聽和舞步好看，真的很支持我，給予我很多強心針，（會再合作嗎？）大會或主辦單位邀請便會。」

Kelly不評論張敬軒取消追蹤

談到近日張敬軒在網上平台取消追蹤了多位圈中好友及藝人，Kelly表示也有留意到，問到可有關心一下軒仔的狀況？她表示，這些事不講了。

Kelly兩子合照被流出表明介意

另外，農曆新年期間Kelly兩位兒子與家人合照流出，Kelly表明，對此感到介意，但控制不到其他人，更指，兩個兒子也不鍾意被人將照片放到網上，她說：「要將照片放上網的話，兒子們也會將相片整得靚仔後才放。」又，Kelly與音樂串流平台合作「聲波療癒法」，她表示，此舉主力是為了宣傳新歌《那人那地那天》，加上大家關注電影《薰衣草》，便遊走當年拍攝該電影時場景的路線，但可惜有些地方被拆掉已經找不到，她笑言：「拍攝時行了兩至三次，路程大約20分鐘，但拍攝完我也瘦了！」