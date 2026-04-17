《三一萬能合》眾星力撐 Jeffrey睇到眼濕濕反思人生 MIRROR三子大讚演員劇情無得頂

由凌文龍、麥沛東、岑珈其及何洛瑤（Sica）主演的舞台喜劇《三一萬能合》，正於灣仔藝術中心壽臣劇院上演，演期由即日至4月25日，總共演出15場，門票繼續於「撲飛 POPTICKET」熱賣。《三一萬能合》演出如火如荼，近日不少藝人嘉賓捧場，星光熠熠，當中包括MIRROR的呂爵安（Edan）、楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）、「6膠」的魏浚笙（Jeffrey）、劉沛蘅（Hillary）、黃正宜（阿正）、徐浩昌（肥腸）、P1X3L的三位成員，歐鎮灝（George）、吳啟洋（Phoebus）、葉振弘（Marco），還有李佳芯、郭羨妮、伍允龍、譚善言、楊安妮（Win Win）、黃梓僑、胡卓希，及一眾ViuTV新劇《IT狗2.0》的演員，拉大隊到場支持，包括陳漢娜、余逸思、陳湛文、李靖筠及林家熙等，大家都對演出讚不絕口。

Edan極度推薦 Lokman鍾意聽麥沛東唱歌

阿正透露，Jeffrey完場步出時眼濕濕，Jeffrey表示：「好感動，反思整個人生，係一個好有意義嘅故事。」阿正更大讚每個演員都做得好好。Edan激讚極度推薦：「有輕鬆、有幽默、有搞笑，有趣怪，亦好有深度的道理，Sica同其他演員都做得好好。大家睇得開心，又拎到嘢走。」Lokman說：「好鍾意聽麥東唱歌。搵到一班肯同你傾偈嘅人，搵唔到人傾偈就買飛睇啦。」Frankie說：「都好多情，有兄弟情，有愛情。」

伍允龍：喜劇包裝悲劇好值得睇

伍允龍：「用好有趣方法表達畀觀眾，最好嘅喜劇包裝一種悲劇，好值得睇，又開心又感動。」歐鎮灝（George）：「好似睇緊《鋼之鍊金術師》嘅感覺，最尾嘅結局我係估唔到。」吳啟洋（Phoebus）：「台燈聲效果都好好，成個騷都好搞笑。」葉振弘（Marco）：「好好睇，開頭覺得好搞笑，但睇睇吓，開始有種莫名的心酸。」李靖筠（Gladys）：「頭先有討論個結局係點，所以非常引人入勝。」胡卓希：「估唔到笑中有淚，融合之後乜都冇晒，我會唔會唔捨得呢？」WinWin：「令我都好反思，會唔會都想融合。」黃梓僑：「入面都有幾多情節好感人。」

